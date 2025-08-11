В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов

Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов

11 августа 2025 15:20
221
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.

В детском подразделении Тольяттинской городской поликлиники №1 на бульваре Буденного, 8 отремонтированы кабинеты, холл, коридоры, а также полностью обновлена навигация в соответствии с современными стандартами.

«Также в рамках работ заменены оконные конструкции, радиаторы, все необходимые коммуникации. Благодаря нацпроекту созданы комфортные условия, наше подразделение стало более светлое и современное. Новая навигация помогает родителям маленьких пациентов быстрее ориентироваться в отделении. Также для безопасности установлена система видеонаблюдения», - рассказала главный врач учреждения Алена Дунская.

Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре. Это первое обновление с момента постройки здания в 1975 году. После ремонта сюда поступит новая мебель и современное оборудование.

Поликлиника обслуживает около 66 000 жителей, в том числе 17 000 детей. В этом году в учреждении также была проведена замена лифта.

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия.
25 июня 2025, 15:33
В Тольятти обсудили меры по укреплению здоровья сотрудников предприятий
Эксперты обсудили меры, нацеленные на укрепление здоровья работающего населения и продление профессионального долголетия. Здравоохранение
866
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку.
18 июня 2025, 16:29
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, какое влияние на детский организм оказывает физическая активность
Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку. Здравоохранение
1036
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России.
16 июня 2025, 20:28
Команда Тольяттинской станции скорой медпомощи заняла призовое место в соревнованиях по профмастерству
Мероприятие прошло в Республике Коми, собрав 24 команды со всей России. Здравоохранение
983
Здравоохранение
Лишний вес во время беременности может привести к различным осложнениям как у матери, так и у ребенка.
11 августа 2025  15:45
Самарский врач рассказала, почему лишний вес опасен в период беременности   
167
Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре.
11 августа 2025  15:20
В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов
221
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
11 августа 2025  12:20
Педиатр напомнила об основных прививках для будущих школьников
230
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
9 августа 2025  15:32
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
950
В перинатальном центре Новокуйбышевска прошел мастер-класс для будущих мам.
8 августа 2025  16:57
В Новокуйбышевске будущим мамам и рассказали о правилах грудного вскармливания
701
В посёлке Сокский и селе Мордово-Аделяково завершены ремонтные работы в офисах врачей общей практики.
8 августа 2025  15:55
В Исаклинском районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
756
Ежедневно мы смотрим в экраны смартфонов, компьютеров и планшетов порой по 10-12 часов. Наши глаза испытывают нагрузку, которую невозможно было представить еще 20 лет назад.
8 августа 2025  15:12
Главный врач больницы им. Т.И.Ерошевского: 9 правил как сохранить зрение в эпоху цифровых технологий
779
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
8 августа 2025  13:59
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
569
В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, заменены система отопления, оконные и дверные проемы, проведен ремонт кровли и фасада.
7 августа 2025  14:07
В поселке Масленниково обновили поликлиническое отделение Хворостянской больницы
490
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
7 августа 2025  10:31
Более 220 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2025 года
766
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15032
Весь список
В центре внимания
С 11 августаМФЦ СО начнут предоставлять 23 государственные и муниципальные услуги для участников СВО и членов их семей в рамках одного заявления.
11 августа 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев: поддержка участников СВО через МФЦ упростит получение льгот
159
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
221
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
207
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
533
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
428
Весь список