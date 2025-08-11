В детском подразделении Тольяттинской поликлиники №1 нзавершен капитальный ремонт отделения узких специалистов

221

В детском подразделении Тольяттинской городской поликлиники №1 на бульваре Буденного, 8 отремонтированы кабинеты, холл, коридоры, а также полностью обновлена навигация в соответствии с современными стандартами.

«Также в рамках работ заменены оконные конструкции, радиаторы, все необходимые коммуникации. Благодаря нацпроекту созданы комфортные условия, наше подразделение стало более светлое и современное. Новая навигация помогает родителям маленьких пациентов быстрее ориентироваться в отделении. Также для безопасности установлена система видеонаблюдения», - рассказала главный врач учреждения Алена Дунская.

Сейчас на третьем этаже ведется ремонт в отделении физиотерапии, который планируется завершить в октябре. Это первое обновление с момента постройки здания в 1975 году. После ремонта сюда поступит новая мебель и современное оборудование.

Поликлиника обслуживает около 66 000 жителей, в том числе 17 000 детей. В этом году в учреждении также была проведена замена лифта.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО