В Челно-Вершинскую районную больницу поступил новый автомобиль для оказания неотложной помощи

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В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", медицинские учреждения региона пополнили 87 автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи, один из которых поставлен в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Новый автотранспорт будет использоваться в случае экстренных вызовов, доставки льготных лекарственных препаратов, для обслуживания детского населения, транспортировки маломобильных пациентов на госпитализацию и диспансерные осмотры, в том числе участников СВО и членов их семей.



Всего с 2021 года в Челно-Вершинскую ЦРБ поступило 6 автомобилей, которые распределены между подразделениями медучреждения. LADA Largus – для отделения неотложной медицинской помощи, по одному автомобилю – для офисов врачей общей практики в поселках Красный Строитель и Каменный Брод, а также машины для детской и взрослой участковых служб.



«В день медицинские работники выполняют несколько выездов. Автотранспорт позволяет специалистам оперативно оказывать медицинскую помощь маломобильным пациентам на дому, жителям отдаленных районов, а также проводить патронажи и забор анализов. Теперь мы можем быстрее реагировать на вызовы и проводить необходимые процедуры для тех, кто не может приехать в больницу самостоятельно», – отметила главный врач больницы Валентина Иванова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности планируется приобрести 197 единиц автотранспорта.