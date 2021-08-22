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В Борском районе до конца этого года планируют закончить капремонт взрослой поликлиники

22 августа 2021 16:49
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Работы здесь начались в мае текущего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируют до конца текущего года.

21 августа, в субботу глава региона провел рабочий день в Борском районе. Дмитрий Азаров осмотрел здание взрослой поликлиники Борской центральной районной больницы, где в настоящий момент ведутся ремонтные работы, и детскую поликлинику, отремонтированную в прошлом году.

В настоящее время Борская ЦРБ обслуживает почти 19,5 тысяч человек, в том числе более 3,7 тысяч детей, имеет в своем составе поликлиническое отделение, стационар на 83 койки, отделение скорой медицинской помощи.

Здание детской поликлиники было построено в 1992 году и требовало ремонта. В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, поликлиника год назад была отремонтирована. При проведении работ были учтены принципы пациентоориентированности: создана открытая регистратура, установлен инфомат. В поликлинике сейчас действует электронная очередь на прием у каждого специалиста, реализован проект «Доступная среда» — создан отдельный вход, устроен пандус для маломобильных пациентов. Соблюдены  требования санитарного законодательства: разделены потоки больных и здоровых детей, установлена навигация — таблички, указывающие направление к кабинетам, а также профили специалистов. Теперь, как отмечают сами пациенты, в поликлинике созданы комфортные условия, и перемены очень заметны.

«В начале 2020 года мы открыли детскую поликлинику после ремонта. Люди были поражены, как там все изменилось», — поделилась главный врач Борской районной больницы Ольга Чуйкова.

Изменения к лучшему ждут и взрослую поликлинику Борского района, где также капитального ремонта не было очень давно. Работы здесь начались в мае текущего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируют до конца текущего года.

Поликлиника работает по принципу бережливого производства, направленному на создание комфортных условий для пациентов и врачей, рациональное использование площадей учреждения, сокращение очередей с помощью информатизации и внедрения электронного документооборота. По словам главврача, 50% больничных листов уже оформляется в электронном виде.

«Мы очень ждали капитального ремонта здания! У нас достаточное количество специалистов, участковых врачей, теперь у всех будут свои кабинеты», — рассказала Ольга Чуйкова.

На вопрос Главы региона о том, нет ли дефицита кадров в больнице, главврач сообщила, что в том числе благодаря программе «Земский доктор» в этом году в Борскую ЦРБ привлекли 9 специалистов. Новые кадры появляются в больнице и благодаря целевому набору.

Также Дмитрий Азаров задал вопрос о том, существует ли нехватка фельдшерско-акушерских пунктов в районе. Глава Борского района Эдуард Ардабьев заверил Губернатора, что все населенные пункты обеспечены медицинскими специалистами и ФАПами: «У нас 28 ФАПов, за последние два года открыли два новых. Еще 3 ФАПа планируется открыть до 2023 года».

Руководитель больницы также поблагодарила Губернатора за обновление парка спецавтотранспорта для медиков: «Наш район так далеко расположен, на спидометрах машин «скорой помощи», которые мы получили в 2018-2019 годах, уже сотни тысяч километров. В прошлом году мы получили новую машину. Обновление автопарка позволяет повысить оперативность работы врачей. Спасибо вам за это!»    

 

Фото:   Дмитрий Бурлаков/СОВА

Теги: Борский район визит Дмитрий Азаров

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