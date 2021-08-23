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В понедельник, 23 августа, губернатор Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы.

«Всем, кто здесь прописан и имел постоянное жилье, помощь будем оказывать. Варианты разные – приобретение нового жилья либо восстановление старого – люди сами выбирают. Но помогать будем обязательно», – успокоил людей губернатор.

Вера Труфанова работает в Немчанке почтальоном. Когда начался пожар, она вместе с другими жителями бросилась на помощь соседям, чьи дома охватило пламенем.

«Как спичка, раз, и все вспыхнуло. Было очень страшно, но мы бросились на помощь соседям. Водой тушили огонь, песком зысыпали, в итоге спасли свои дома и ещё одну улицу», – рассказала Вера Николаевна.

Галина и Вадим Романовы – пенсионеры, в доме в селе Немчанка прожили больше 30 лет.

«Мы построили его собственными руками. А остался один железный забор», – поделилась Галина Васильевна.

Сейчас пожилая пара остановилась у сыновей – их трое, проживают они в Кинель-Черкасском районе. Там же, поближе к детям, Романовы планируют прибрести дом после получения компенсации.

«Понимаем, что случалась беда. Специалисты социальной службы помогут сделать все необходимые расчеты. Самое главное, что вы живы и здоровы. А в приобретении жилья поможем», - заверил земляков губернатор и дал поручение министерству социально-демографической политики помочь семье в оформлении необходимых заявлений.

Пережить такое страшное событие непросто, поэтому с жителями, пострадавшими от пожара, работают психологи и врачи.

«Эту помощь можно назвать неотложной, потому что у пожилых людей на фоне стресса были обострения хронических заболеваний повысилось давление, головные боли. Со вчерашнего вечера здесь у нас дежурит машина скорой помощи, – сообщила главный врач Борской центральной районной больницы Ольга Чуйкова. – Всю необходимую помощь людям мы оказали. Определили круг лиц, которых берём под динамическое наблюдение. Чуть позже к ним на дом обязательно приедет врач».

Жители Немчанки пожаловались главе региона на проблемы с водоснабжением населенного пункта. Кроме того, по словам жителей, сельский водоем некоторое время назад был законсервирован частной организацией. Дмитрий Азаров потребовал разобраться в этой ситуации и обеспечить людей водой в кратчайшие сроки.

Губернатор также осмотрел одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств около села Немчанка, которое было уничтожено огнем.

«Сгорело все имущество. Мы бы хотели продолжать работать. Но как восстановить, с чего начать, не знаем», - рассказала работница фермы Ирина Маликова.

Глава региона поставил задачу министерству сельского хозяйства области найти варианты поддержки фермеров, помочь восстановить производство.

«Люди работящие. Мы таких людей ценим. По социальному контракту можно начинать восстановление. Есть и другие меры поддержки, включая кредит. Для старта бизнеса точно поможем», - подчеркнул губернатор.

Фото: пресс-служба облправительства