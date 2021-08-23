Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения

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Руководитель федерального Штаба Общественной поддержки «Единой России» Александр Карелин встретился в Самаре с партийным активом и членами регионального Штаба общественной поддержки «Единой России».

Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров отметил важность слаженной работы общественников и партийцев, поблагодарил членов Штаба общественной поддержи за работу по сбору предложений в Народную программу.

«Мы неоднократно говорили, что вместе мы можем больше и нам всем многое уже удалось. Поэтому я хочу всех поблагодарить за огромную работу, которую штаб сегодня проводит, формируя поддержку партии, формируя её своим авторитетом, своими добрыми делами, своими государственными подходами к решению проблем, которые стоят перед регионом, перед отдельными населенными пунктами, с заботой о каждом человеке», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работа Штабов общественной поддержки в стране была невозможна бы без таких людей как Александр Карелин, отметил Дмитрий Игоревич.

«Вы - абсолютно героический человек, который является безусловным авторитетом для абсолютного большинства жителей нашей страны, граждан России и Самарской области. Вы - человек, который своим примером вдохновляет на подвиги и свершения, на высокое служение родине мальчишек и девчонок, студентов и молодежь, людей разных поколений и политических предпочтений. В этом у меня нет никаких сомнений», - уверен Азаров.

«Я хочу искренне вас поблагодарить, что сегодня вы здесь, в Самарской области, что творите здесь добрые дела и формируете позитивный подход к здоровому образу жизни», - подчеркнул глава региона, секретарь Самарского реготделения партии, отмечая особую роль Александра Карелина в проведении традиционного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», которая пройдет в губернии 23 и 24 августа.

Благодаря такой заботе чемпиона, мы подготовим новые имена, которые принесут славу и Самарской области, и нашей стране, отметил он.

Глава региона Дмитрий Азаров приехал на встречу из Борского района, где продолжается борьба со стихийным лесным пожаром, который пока не удается локализовать.

Дмитрий Азаров напомнил про неблагоприятные погодные условия и аномальную жару, которая господствует в регионе более 3 месяцев. Он подчеркнул, что главное - сохранить жизнь и имущество людей, отметил героизм простых жителей и активистов. Секретарь реготделения рассказал, что ему поступают предложения от волонтеров и общественных организаций, готовых помочь в ликвидации последствий пожара и оказать помощь жителям Борского района, пострадавшим от разгула стихии.

«Помощь волонтеров, наших кандидатов, однопартийцев будет нелишней. В первую очередь, по защите всех населенных пунктов и лесов от огня, и конечно же - оказание помощи людям, которые попали в сложную ситуацию», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обсудив механизм оказания помощи и возможности добровольцев, Дмитрий Азаров вернулся в Борский район, чтобы провести там личный прием граждан, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"