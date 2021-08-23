Я нашел ошибку
Главные новости:
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Среди них: швейные изделия, постельные принадлежности, шахматы, нарды, столы и стулья из дерева, кованые изделия. 
В УФСИН СО работает выставочный павильон по продаже товаров, производимых в исправительных учреждениях
В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю
Жертвой хищника ранее стал рабочий лесозаготовки. Мужчина погиб.
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, нападавшего на людей
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения

23 августа 2021 15:02
628
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.

Руководитель федерального Штаба Общественной поддержки «Единой России» Александр Карелин встретился в Самаре с партийным активом и членами регионального Штаба общественной поддержки «Единой России». 

Секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров отметил важность слаженной работы общественников и партийцев, поблагодарил членов Штаба общественной поддержи за работу по сбору предложений в Народную программу.

 «Мы неоднократно говорили, что вместе мы можем больше и нам всем многое уже удалось. Поэтому я хочу всех поблагодарить за огромную работу, которую штаб сегодня проводит, формируя поддержку партии, формируя её своим авторитетом, своими добрыми делами, своими государственными подходами к решению проблем, которые стоят перед регионом, перед отдельными населенными пунктами, с заботой о каждом человеке», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Работа Штабов общественной поддержки в стране была невозможна бы без таких людей как Александр Карелин, отметил Дмитрий Игоревич.

«Вы - абсолютно героический человек, который является безусловным авторитетом для абсолютного большинства жителей нашей страны, граждан России и Самарской области. Вы - человек, который своим примером вдохновляет на подвиги и свершения, на высокое служение родине мальчишек и девчонок, студентов и молодежь, людей разных поколений и политических предпочтений. В этом у меня нет никаких сомнений», - уверен Азаров.

«Я хочу искренне вас поблагодарить, что сегодня вы здесь, в Самарской области, что творите здесь добрые дела и формируете позитивный подход к здоровому образу жизни», - подчеркнул глава региона, секретарь Самарского реготделения партии, отмечая особую роль Александра Карелина в проведении  традиционного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота», которая пройдет в губернии 23 и 24 августа.

Благодаря такой заботе чемпиона, мы подготовим новые имена, которые принесут славу и Самарской области, и нашей стране, отметил он.

Глава региона Дмитрий Азаров приехал на встречу из Борского района, где продолжается борьба со стихийным лесным пожаром, который пока не удается локализовать.

Дмитрий Азаров напомнил про неблагоприятные погодные условия и аномальную жару, которая господствует в регионе более 3 месяцев. Он подчеркнул, что главное - сохранить жизнь и имущество людей, отметил героизм простых жителей и активистов. Секретарь реготделения рассказал, что ему поступают предложения от волонтеров и  общественных организаций, готовых помочь в ликвидации последствий пожара и оказать помощь жителям Борского района, пострадавшим от разгула стихии.

«Помощь волонтеров, наших кандидатов, однопартийцев будет нелишней. В первую очередь, по защите всех населенных пунктов и лесов от огня, и конечно же - оказание помощи людям, которые попали в сложную ситуацию», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обсудив механизм оказания помощи и возможности добровольцев, Дмитрий Азаров вернулся в Борский район, чтобы провести там личный прием граждан, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Борский район Дмитрий Азаров помощь

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021, 09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
Ночью в Борском районе возникло несколько верховых пожаров, которые удалось быстро ликвидировать. Происшествия
281
Работы здесь начались в мае текущего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируют до конца текущего года.
22 августа 2021, 16:49
В Борском районе до конца этого года планируют закончить капремонт взрослой поликлиники
Работы здесь начались в мае текущего года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Сдать объект планируют до конца текущего года. Здравоохранение
717
Сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. В Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки.
14 мая 2021, 18:23
В преддверии Международного дня семьи Дмитрий Азаров встретился с многодетными семьями региона
Сегодня защите семьи, материнства и детства уделяется особое внимание. В Самарской области предоставляется 31 региональная мера поддержки. Общество
619
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
166
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
181
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
304
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
652
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
296
Весь список