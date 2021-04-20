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Всего с начала года 31 пациент доставлен вертолетом в специализированные медучреждения Самарской области.
В апреле вертолет службы санавиации СО совершил 7 вылетов в города и районы губернии
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В апреле вертолет службы санавиации СО совершил 7 вылетов в города и районы губернии

20 апреля 2021 18:47
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Всего с начала года 31 пациент доставлен вертолетом в специализированные медучреждения Самарской области.

В апреле вертолет службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина совершил 7 вылетов в города и районы губернии. Восемь пациентов​ доставлены в специализированные учреждения Самары и Тольятти для обследования и лечения.

Всего с начала года вертолет санавиации совершил 29 вылетов, в медучреждения Самары и Тольятти эвакуирован 31 пациент из дальних районов губернии.

«Срочная медицинская помощь специалистов потребовалась жителям Большой Черниговки, Сызрани, Челно-Вершинского, Исаклинского, Безенчукского, Камышлинского районов, - рассказала заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии​ ​ министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева. – Специалисты службы стали активнее работать над выполнением задачи по снижению смертности жителей от болезней системы кровообращения, оперативно направляя пациентов в течение «золотого часа» в региональные сосудистые центры, спасая пациентов с политравмами, ожогами, пневмониями на фоне новой коронавирусной инфекции».

Один пациент 58 лет был доставлен вчера из Сызрани в Тольяттинскую городскую больницу №4, в реанимационное отделение, с заболеванием COVID – 19 и ожогами, полученными при пожаре дома. Врачи стабилизировали его состояние, и сегодня он переведен в палату.

Воздушный транспорт​ в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря  поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи пациентам – в том числе часть стратегии лидерства главы региона.

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В апреле вертолет службы санавиации СО совершил 7 вылетов в города и районы губернии
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