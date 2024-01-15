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Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.
В 2023 году донорами стали более 28 тысяч жителей Самарской области
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В 2023 году донорами стали более 28 тысяч жителей Самарской области

15 января 2024 17:35
149
Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.

В 2023 году донорами стали более 28 тысяч жителей Самарской области, из них более 7000 сдали кровь впервые. Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.

Донорская активность позволила обеспечить заявки медицинских учреждений качественными и безопасными компонентами донорской крови в полном объеме.

Всего в медицинские организации области в 2023 году выдано:

- 25342 литра крови и ее компонентов,

- из них 15897 литров эритроцитсодержащих компонентов

- 9445 литра плазмы

- заготовлено и выдано более 9000 доз тромбоцитов

- около 3000 доз криопреципитата

- более 90 000 трансфузий (переливаний) компонентов донорской крови было осуществлено пациентам, находящимся на стационарном лечении, в том числе в рамках оказания неотложной медицинской помощи пациентам, роженицам и в педиатрической практике.

«В новогодние праздники мы продолжали работать, - рассказала главный внештатный специалист- трансфузиолог Минздрава России по ПФО, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова. - 4 января по заявкам от медицинских организаций было заготовлено дополнительно 85 доз тромбоконцентрата. Также мы провели 8 подборов компонентов крови сложным пациентам, из них 4 для новорожденных детей. Все подразделения службы крови работают в штатном режиме. Активно ведется и работа по планированию выездных дней донора».

В прошлом году было проведено 130 донорских мероприятий на территории предприятий, организаций, вузов. Из них более 30 - с использованием мобильного комплекса заготовки крови, укомплектованного необходимым оборудованием и кабинетами для медицинских специалистов. Более 5000 литров крови заготовлено специалистами в выездных условиях.

Областная служба крови вошла в число участников федеральной программы по развитию Федерального регистра потенциальных доноров костного мозга. Более 400 человек в 2023 году вступили в регистр. От 2-х самарских доноров была проведена пересадка пациентам с онкогематологическими заболеваниями. Напомним, подать заявку на вступление в регистр потенциальных доноров костного мозга можно на едином портале «Госуслуги».

В конце декабря в Москве были подведены итоги Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Наставничество», проходившей под эгидой Федерального медико-биологического агентства и Национального фонда развития здравоохранения. Региональный проект «Быть добру!», посвященный продвижению идей безвозмездного донорства, стал лауреатом в номинации «Просветительская деятельность в сфере донорства и костного мозга».

 

Фото предоставлено министерством здравоохранения Самарской области

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Здравоохранение
Заготовлено около 50 000 литров крови и ее компонентов.
15 января 2024  17:35
В 2023 году донорами стали более 28 тысяч жителей Самарской области
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