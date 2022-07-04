В 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в СО направят более 3,3 млрд рублей

125

Строительство новых поликлиник, клинико-диагностических отделений и фельдшерско-акушерских пунктов, а также обеспечение первичного звена здравоохранения кадрами обсудили на оперативном совещании, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Участие в заседании приняли руководители министерств, ведомств, главы муниципалитетов региона.

В области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения по одноименному нацпроекту. В этом году на эти цели будет направлено более 3,3 млрд рублей. О том, что будет сделано, доложил министр здравоохранения Армен Бенян.

По его словам, в этом году завершится реконструкция Нефтегорской центральной районной больницы. Сейчас готовность здания составляет 95%. «Запланированные сроки сдачи объекта в соответствии с дорожной картой – 1 декабря. Однако оценка работ по реконструкции позволяет сделать вывод, что объект будет сдан раньше срока – в середине ноября», – отметил министр.

Продолжается строительство поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне «Волгарь». Ее планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Также решается вопрос проектирования поликлиники в поселке Смышляевка. Дмитрий Азаров поручил министру строительства Николаю Плаксину взять этот объект под особый контроль и сопровождать на всех этапах проектирования и возведения. «Чтобы никаких отклонений, никаких проблемных точек не было», – подчеркнул Губернатор. В этом году начнется проектирование поликлиник в Кинеле и Подстепках.

Армен Бенян также сообщил, что началось возведение модульных клинико-диагностических отделений в крупных районах – Кинель-Черкасском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском. Более того, за счет проектных решений уже сформировалась экономия. Эти средства направят на подключение к сетям зданий, а также капремонт других учреждений здравоохранения. В целом, к декабрю в регионе приведут в порядок 37 подразделений медучреждений.

Запланировано возведение 17 модульных зданий – ФАП, офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий. Помимо этого, завершат работы на четырех объектах, начатых в прошлом году – в поселке Алексеевка (Кинельский район), в Большом Ермаково (Кошкинский район) и двух подразделениях медучреждений Ставропольского района.

В 2022 году регион закупит рекордное количество оборудования – 2059 единиц, в том числе тяжелую технику. Как пояснил Армен Бенян, этого удалось добиться из-за разницы валютных курсов. Кроме того, в медучреждения поступит 141 автомобиль LADA – контракты заключат до 15 июля.

Ждет первичное звено кадровое пополнение. Так, в этом году в рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в медучреждения региона планируется привлечь более 100 врачей и 40 фельдшеров. Это больше показателей прошлого года.

Резюмируя доклад, Дмитрий Азаров еще раз напомнил присутствующим, что все цели нацпроектов должны быть достигнуты. «Показатели по текущему году должны быть выполнены беспрекословно, – подчеркнул Глава региона. – Особые условия на нас накладывают особую ответственность перед людьми, перед обществом, перед родной землей. Это импульс развития экономики, это забота о людях, это улучшение качества предоставления услуг в различных сферах».

На совещании также обсудили судьбу исторических зданий, в которых ранее располагались учреждения здравоохранения. В этом году стартует подготовка к реставрации больницы Красного Креста в Самаре. Руководитель областного минздрава рассказал, что ее восстановление начнется в 2024 году. Сроки Дмитрия Азарова не устроили. Он поручил Правительству ускорить процесс и проработать опережающее финансирование. «Чтобы уже в 2023 году начались строительно-монтажные работы», – поставил задачу Глава региона.

На совещании также обсудили судьбу исторического здания – первой больницы Шихобалова на улице Ленинской. Памятнику истории и архитектуры необходима реставрация, при этом конкретных решений об использовании здания не принято. Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя областного Правительства Александру Фетисову в течение двух недель представить проект целевого использования здания. Предполагается, что после восстановления там расположится либо лечебное, либо социальное учреждение.

Фото: pxhere