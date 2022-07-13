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Ушел из жизни Владимир Шокин, член Президиума Правления Самарской областной ассоциации врачей

13 июля 2022 19:13
182
Владимир Петрович до последних дней работал на благо здравоохранения экспертом по кадровым вопросам.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, на 72-м году ушел из жизни Владимир Петрович Шокин.

Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Петровича в связи с тяжелой утратой.

Владимир Петрович работал экспертом отдела кадров Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, до этого почти 20 лет возглавлял кадровую службу областной больницы.

Врач высшей квалификационной категории, Заслуженный работник здравоохранения РФ, Отличник здравоохранения, член Президиума Правления Самарской областной ассоциации врачей Владимир Петрович до последних дней работал на благо здравоохранения экспертом по кадровым вопросам.

Светлая память о Владимире Петровиче сохранится не только в сердцах его коллег, сотрудников областной больницы, но и всего медицинского сообщества региона, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    пресс-служба минздрава СО

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Здравоохранение
Владимир Петрович до последних дней работал на благо здравоохранения экспертом по кадровым вопросам.
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