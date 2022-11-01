Углубленная диспансеризация помогает выявлять риски тромбообразования и другие осложнения COVID-19

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В Самарской области продолжается проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной — для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Более 140 тысяч жителей, переболевших COVID-19, прошли углубленную диспансеризацию.

Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19. Она проводится через 60 дней после выздоровления.

Углубленная диспансеризация позволяет врачам оценить состояние здоровья пациента, выявить у него обострение хронических заболеваний, заболевания сердца, сосудов, легких, почек и печени, назначить необходимое лечение и направить нуждающихся на медицинскую реабилитацию.

Эксперты отмечают, что COVID-19 не проходит бесследно. Особую угрозу для пациентов, перенесших коронавирус, представляют сердечно-сосудистые заболевания. Среди отсроченных осложнений инфекции преобладают метаболические нарушения и изменения липидного состава крови.

В ходе профилактического обследования специалисты выявляют факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сами патологии на ранних стадиях. Пациенты направляются на консультацию к врачу-кардиологу и получают необходимую помощь.

В Чапаевске в настоящее время диспансеризацию прошли порядка 13,5 тысяч жителей города. Из них около 5 тысяч, перенесших новую коронавирусную инфекцию, прошли углубленную диспансеризацию. В ходе профилактической работы было выявлено более 5700 заболеваний системы кровообращения, из которых 354 – впервые.

«Диспансеризация нужна для того, чтобы выявить факторы риска и заболевания на ранней стадии, – отметила врач-кардиолог Чапаевской ЦГБ Яна Горбунова. — В рамках углубленной диспансеризации по анализу крови на D-димер у пациентов выявляем повышенные риски тромбообразования. Благодаря новому оборудованию мы можем посмотреть показатели свертываемости крови у пациентов, перенесших COVID-19, наличие тромбозов вен и артерий нижних конечностей. Во всех поликлиниках Чапаевска своевременно проводится диспансеризация, выявляются пациенты с болезнями сердечно-сосудистой системы, они своевременно ставятся на диспансерный учет, направляются на дополнительные обследования, находятся под наблюдением врача».

Врачи напоминают: регулярная иммунопрофилактика — вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции каждые 6 месяцев — позволяет минимизировать риск заражения и перенести инфекцию в более лёгкой форме, избежав развития тяжелых осложнений на сердечно-сосудистую систему.

«Важность вакцинации, думаю, осознали все, наши жители активно идут на вакцинацию и ревакцинацию, в прививочные пункты: это 4 поликлиники, мобильный пункт и выездные бригады, — рассказал главный врач Чапаевской городской больницы Николай Юрицин. — Во всех пунктах можно сразу сделать прививки и от COVID-19, и от гриппа, тем самым защитив себя от опасный инфекций и их последствий».

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