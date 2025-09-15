Я нашел ошибку
Главные новости:
Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"
Исторический парк "Россия - моя история" продолжает обновление мультимедийной экспозиции "Романовы"
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
снесен незаконный торговый павильон в Тольятти
Снесен незаконный торговый павильон в Тольятти
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз
Каждый второй родитель из Самары убежден, что без репетиторов невозможно поступить в хороший вуз
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран
С 19 сентября в России вступают в силу новые пошлины на пиво и сидр из недружественных стран
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
Утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее
Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области
Страус эму за 50 км сбежал из парка в Ростовской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.38
-1.28
EUR 99.33
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта

15 сентября 2025 09:47
76
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали и запустили в продажу новое противотревожное средство «Релисан®» (сайт - релисан.рф). Средство в виде капсул для приема внутрь предназначено для снижения тревоги и стресса, нормализации сна и укрепления иммунитета у взрослых и детей с 14 лет. Разработанное средство обладает противотревожной активностью без седативного эффекта. Продукт получил свидетельство о государственной регистрации как биологически активная добавка. 

«Стресс, тревога и депрессия – распространенные явления в нашей повседневной жизни, – говорит директор НОЦ «Фармация» СамГМУ Татьяна Рязанова. - Распространенность тревожно-депрессивных состояний только растет, это доказывается постоянным ростом спроса на антидепрессанты в мире и России. По данным аналитических агентств, только за первое полугодие 2025 года в стране было продано более 9,3 млн упаковок анксиолитиков, что подтверждает высокую потребность в эффективных противотревожных средствах. Большинство таких средств являются рецептурными и имеют многие серьезные побочные эффекты, а безрецептурные средства чаще всего оказывают снотворный эффект. Разработанное средство обладает противотревожной активностью без седативного эффекта и является безопасным при использовании в соответствии с рекомендациями по применению».

Главные действующие компоненты «Релисана» - гидроксикоричные кислоты, содержание которых строго контролируется. У этих веществ широкий спектр активности - от противотревожного, антиоксидантного, противоспалительного, противомикробного и иммуномодулирующего действия до гепатопротекторной и антиаллергической активностей. Розмариновая кислота, входящая в состав средства, — соединение группы гидроксикоричных кислот с выраженными противотревожными, антиоксидантными и антивозрастными свойствами. Она защищает клетки от повреждения свободными радикалами, оказывает противовирусное и антибактериальное действие. Розмариновая кислота применяется в косметике, медицине и функциональном питании для замедления старения, защиты кожи, поддержки обмена веществ и профилактики сосудистых осложнений.

Разработкой продукта занимались сотрудники НОЦ «Фармация» СамГМУ совместно с кафедрами Института фармации под руководством к.фарм.н. Артура Мубинова. Ранее проект был поддержан Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и Фондом Сколково. Держателем свидетельства о регистрации является студенческий стартап ООО «ФармСайнс», победивший в конкурсе Фонда содействия инновациям.

«Разработанное нами средство – результат нескольких лет усилий, мы ориентировались как на результаты исследований мировых научных групп, так и на результаты исследований, ранее проведенных сотрудниками кафедр Института фармации СамГМУ, – говорит Артур Мубинов. - Все это позволило подобрать оптимальную допустимую дозировку активных компонентов для взрослых и детей с 14 лет. Главный принцип, который мы соблюдаем – научный подход и высокое качество используемых компонентов, что позволяет нам получить на выходе достойный продукт».

Реализация продукта будет проводиться компанией ООО «ФармСайнс» в аптечных сетях, маркетплейсах и специализированных пунктах. Первыми площадками для реализации продукта станут региональная аптечная сеть «Дежурная Аптека 245» - apteka245.ru (г. Самара и г. Тольятти, г. Новокуйбышевск) и маркетплейс Ozon.

Исследования проводились в соответствии с приоритетными направлениями Программы развития СамГМУ и Программы «Приоритет-2030».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
15 сентября 2025  09:47
Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта
76
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
13 сентября 2025  15:19
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
708
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
13 сентября 2025  15:05
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
843
Многие люди для снятия головной боли используют спазмолитики. Однако они дают лишь кратковременное облегчение, но не убирают причину.
12 сентября 2025  17:39
Эксперт СамГМУ: «Мигрень – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире»
620
Новое оборудование позволяет жителям Чапаевска проходить качественное обследование, в том числе в рамках второго этапа диспансеризации, не выезжая за пределы города.
12 сентября 2025  16:38
Порядка 400 исследований уже провели на новом эндоскопическом оборудовании в Чапаевской больнице
643
Цель инициативы – донести, что трезвость за рулем это не только про отсутствие штрафов, но и про осознанную заботу о своем здоровье и профилактику рака.
11 сентября 2025  18:11
Трезвость – безопасность за рулем и защита от рака: в Самаре прошла профилактическая акция
640
После прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.
11 сентября 2025  14:56
В селе Несмеяновка Алексеевского района возведён современный ФАП
474
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
11 сентября 2025  14:48
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
633
Скрининг включен в программу диспансеризации.
10 сентября 2025  21:54
В губернии около 200 случаев колоректального рака выявлено в этом году благодаря скрининговой программе
848
5 критических признаков алкогольной зависимости.
10 сентября 2025  15:20
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
842
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15174
Весь список
В центре внимания
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
553
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
472
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
440
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
662
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
626
Весь список