Ученые СамГМУ разработали новое противотревожное средство без седативного эффекта

Ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали и запустили в продажу новое противотревожное средство «Релисан®» (сайт - релисан.рф ). Средство в виде капсул для приема внутрь предназначено для снижения тревоги и стресса, нормализации сна и укрепления иммунитета у взрослых и детей с 14 лет. Разработанное средство обладает противотревожной активностью без седативного эффекта. Продукт получил свидетельство о государственной регистрации как биологически активная добавка.

«Стресс, тревога и депрессия – распространенные явления в нашей повседневной жизни, – говорит директор НОЦ «Фармация» СамГМУ Татьяна Рязанова. - Распространенность тревожно-депрессивных состояний только растет, это доказывается постоянным ростом спроса на антидепрессанты в мире и России. По данным аналитических агентств, только за первое полугодие 2025 года в стране было продано более 9,3 млн упаковок анксиолитиков, что подтверждает высокую потребность в эффективных противотревожных средствах. Большинство таких средств являются рецептурными и имеют многие серьезные побочные эффекты, а безрецептурные средства чаще всего оказывают снотворный эффект. Разработанное средство обладает противотревожной активностью без седативного эффекта и является безопасным при использовании в соответствии с рекомендациями по применению».

Главные действующие компоненты «Релисана» - гидроксикоричные кислоты, содержание которых строго контролируется. У этих веществ широкий спектр активности - от противотревожного, антиоксидантного, противоспалительного, противомикробного и иммуномодулирующего действия до гепатопротекторной и антиаллергической активностей. Розмариновая кислота, входящая в состав средства, — соединение группы гидроксикоричных кислот с выраженными противотревожными, антиоксидантными и антивозрастными свойствами. Она защищает клетки от повреждения свободными радикалами, оказывает противовирусное и антибактериальное действие. Розмариновая кислота применяется в косметике, медицине и функциональном питании для замедления старения, защиты кожи, поддержки обмена веществ и профилактики сосудистых осложнений.

Разработкой продукта занимались сотрудники НОЦ «Фармация» СамГМУ совместно с кафедрами Института фармации под руководством к.фарм.н. Артура Мубинова. Ранее проект был поддержан Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и Фондом Сколково. Держателем свидетельства о регистрации является студенческий стартап ООО «ФармСайнс», победивший в конкурсе Фонда содействия инновациям.

«Разработанное нами средство – результат нескольких лет усилий, мы ориентировались как на результаты исследований мировых научных групп, так и на результаты исследований, ранее проведенных сотрудниками кафедр Института фармации СамГМУ, – говорит Артур Мубинов. - Все это позволило подобрать оптимальную допустимую дозировку активных компонентов для взрослых и детей с 14 лет. Главный принцип, который мы соблюдаем – научный подход и высокое качество используемых компонентов, что позволяет нам получить на выходе достойный продукт».

Реализация продукта будет проводиться компанией ООО «ФармСайнс» в аптечных сетях, маркетплейсах и специализированных пунктах. Первыми площадками для реализации продукта станут региональная аптечная сеть «Дежурная Аптека 245» - apteka245.ru (г. Самара и г. Тольятти, г. Новокуйбышевск) и маркетплейс Ozon.

Исследования проводились в соответствии с приоритетными направлениями Программы развития СамГМУ и Программы «Приоритет-2030».