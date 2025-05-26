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Учащиеся опорной школы СамГМУ ознакомились с работой министерства здравоохранения

26 мая 2025 14:53
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Школьники узнали, как организована работа ведомства, пообщались со специалистами департаментов и управлений.

Школьники узнали, как организована работа ведомства, пообщались со специалистами департаментов и управлений.

Ранее министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов встречался с учащимися МБОУ "Лицей Классический" в рамках проекта "Открытый диалог "Я - ВРАЧ. ИСТОРИЯ УСПЕХА". По его приглашению ребята посетили министерство.

Как строится ежедневная работа специалистов, какие интересные направления совместно реализуются рассказал школьникам руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи Илья Сиротко. Также ребята смогли задать вопросы представителям всех структурных подразделений министерства.

"Это уникальная возможность для тех, кто решил связать свое будущее с медициной - на этапе обучения ознакомиться с работой системы здравоохранения изнутри, понять, как сплетены организация здравоохранения, практическая работа медработников на местах и подготовка кадров, образовательный процесс, - отметил Илья Сиротко. - Надеемся, что ребята успешно поступят в университет и обязательно станут частью нашей большой медицинской семьи".

После встречи школьники поделились впечатлениями.

"Мне было интересно посмотреть на работу в министерстве и узнать, как здесь все организовано. Даже представить не мог, что работа всех департаментов так взаимосвязана", - рассказал ученик 10-го класса Данил.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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