Я нашел ошибку
Главные новости:
Открыть кредит можно онлайн и в отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов.
Сбербанк: средний размер кредита малого бизнеса в Поволжье составил порядка 2,4 млн рублей
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
Израиль отложил въезд индивидуальных путешественников из других стран до 1 августа
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самаре пройдет акция проекта "Чистая Волга"
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
В Самарской области продолжается работа по повышению эффективности службы занятости
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей

24 июня 2021 13:43
87
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей

Министерством здравоохранения Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса врачей 2021 года.  Среди победителей конкурса - три врача медицинских учреждений Самарской области. 

  На третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов Российской Федерации и 8 федеральных органов исполнительной власти.

 В номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» 
1 место занял врач общей практики (семейный врач) Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района Ольга Новичкова; в номинации «Лучший стоматолог» 1 место - врач-стоматолог Самарской стоматологической поликлиники № 3 Наталья Султанова; в номинации «Лучший педиатр» 3 место - заведующая консультативной поликлиникой - врач-педиатр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова.

 Представители отрасли здравоохранения Самарской области ежегодно принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах профессионального мастерства. Победы медицинских работников в конкурсах свидетельствуют о высокой степени их профессионализма. Кроме того, повышается престиж учреждения, которое создает условия для профессионального роста и достижений таких специалистов.

Фото: Pixabay.com

Теги: В центре внимания врачи Всероссийский конкурс победители

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021, 14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места. Экономика
14
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021, 12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
Местами возможен град. Происшествия
110
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
31 мая 2021, 18:44
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления». Общество
716
Здравоохранение
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
87
В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы
24 июня 2021  11:46
В двух медучреждениях Самары появились новые газификаторы
142
Выездная мобильная бригада провела вакцинацию от новой коронавирусной инфекции сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара».
23 июня 2021  17:29
Более половины сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара» сделали прививки от коронавируса 
438
23 июня 2021  14:46
Главный детский инфекционист региона привился от коронавируса
398
В Самаре 40 заболевших.
23 июня 2021  14:41
В регионе подтвержден 101 новый случай коронавирусной инфекции
395
Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации.
23 июня 2021  14:04
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона
440
Появление нового ФАПа  стало долгожданным событием для жителей села.
22 июня 2021  20:25
В селе Кушниково Шигонского района жители получают медпомощь в новом ФАПе
565
22 июня 2021  15:14
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов сделал прививку от коронавируса
648
В Самаре 40 заболевших.
22 июня 2021  14:35
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
600
Врачи дали советы для нормального самочувствия в жару
22 июня 2021  09:25
Врачи дали советы для нормального самочувствия в жару
481
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
334
Весь список
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
26
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
83
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
113
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
203
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
253
Весь список