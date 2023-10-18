Три новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нефтегорском районе

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Модульные здания для размещения ФАПов возводятся в селах Трофимовка, Бариновка и поселке Ильичевский в рамках опережающего финансирования.



В селе Трофимовка проживает около 300 взрослых и детей. Строительство нового медпункта здесь началось в августе. Средства, выделенные из федерального бюджета, позволили дать старт работам на объекте на год раньше запланированного срока.



На сегодняшний день смонтированы каркас и кровля здания, ведутся отделочные работы и устройство систем жизнеобеспечения.



«Новый ФАП будет располагаться в самом центре села, чтобы всем было удобно до него добираться и получать необходимую помощь. Оказывать ее на должном уровне поможет современное оборудование. Расширит наши возможности, например, новый аппарат ЭКГ, с помощью которого фельдшер сможет передавать результаты исследований для оценки в региональный Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Специалист сможет проводить телемедицинские консультации, в том числе с коллегами из областных учреждений», — рассказала главный врач Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И.Звягинцева Наталья Мухортова.



Всего до конца года в регионе будут возведены более 30 новых объектов здравоохранения —фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории в сельской местности и малых городах.



В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.