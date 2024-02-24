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Тольяттинский врач-педиатр: в выходные дни не стоит забывать о безопасности и здоровье ребенка

24 февраля 2024 14:56
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 В период распространения ОРВИ минимизируйте посещение общественных мест, отдавайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе с учетом погодных условий.

Выходные – отличный повод для активного отдыха и развлечений, но не стоит забывать о безопасности и здоровье ребенка. Об этом рассказывает главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

 «Придерживайтесь привычного режима дня. Время, когда ребенок ложится спать, кушает, гуляет, должно оставаться таким же, как и в учебные дни, возможны лишь незначительные отклонения.

Соблюдайте режим питания. Не нагружайте организм жирной пищей, газированными напитками и сладостями. Это поможет избежать обострений аллергии и заболеваний ЖКТ.

Контролируйте время, которое ребенок проводит за компьютером, телевизором и гаджетами – не более 1 часа в день.
В период распространения ОРВИ минимизируйте посещение общественных мест, отдавайте предпочтение прогулкам на свежем воздухе с учетом погодных условий.

Обеспечьте безопасность ребенка во время активного зимнего отдыха:

- для катания на санках и лыжах выбирайте проверенные безопасные трассы и склоны, удаленные от проезжей части
- убедитесь в исправности спортивного снаряжения, проведите с ребенком инструктаж - как вести себя во время катания со снаряжением, как избежать травм.
- проверьте себя – знаете ли вы, как оказать первую медицинскую помощь при травмах
- контролируйте длительность прогулок, избегайте переохлаждения.

Для сохранения здоровья всегда соблюдайте простые правила гигиены, чаще мойте руки или используйте дезинфицирующие средства, обязательно проветривайте помещение, носите маски в общественных местах».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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