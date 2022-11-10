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Тольяттинские онкологи провели почти 25 тысяч обследований на новом оборудовании

10 ноября 2022 18:59
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Как подчеркивают специалисты, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев.

Высококвалифицированную специализированную помощь населению Тольятти оказывает онкологическая служба Тольяттинской городской клинической больницы №5. Ежегодно онкологи принимают более 80 тысяч жителей амбулаторно, в стационаре проходят лечение свыше 13 тысяч пациентов, выполняется более 3 тысяч операций. С начала 2022 года в учреждении выполнено почти 25 тысяч обследований с помощью нового оборудования, полученного по национальному проекту «Здравоохранение».

В рамках нацпроекта с 2019 года в онкослужбу больницы № 5 Тольятти поставлено 53 единицы современной медицинской техники, в том числе тяжелого оборудования. До конца года поступит еще 4 единицы оборудования.

«В рамках национального проекта прошло дооснащение и переоснащение онкологической службы Тольяттинской городской клинической больницы №5 современным оборудованием, - рассказал главный внештатный специалист по онкологии Тольятти министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача больницы по онкологии, кандидат медицинских наук Александр Фролов. – Мы работаем на новых аппаратах для лучевой терапии: современный линейный ускоритель, гамма-аппарат для брахитерапии. Для проведения хирургического лечения служба оснащена видеоэндоскопическими стойками, которые незаменимы в области торакальной и абдоминальной хирургии, гинекологии. В 2022 году в больницу поставлено 17 единиц современного оборудования, в том числе аппараты для проведения эндоскопических исследований. До конца года поступит еще 4 единицы медицинской техники».

На цифровом маммографе, видеоэндоскопической аппаратуре, современных аппаратах УЗИ тольяттинские онкологи проводят исследования пациентам для ранней диагностики онкозаболеваний.

Как подчеркивают специалисты, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев. С целью выявления факторов риска развития онкозаболеваний и диагностики недуга на ранних стадиях необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. По итогам диспансеризации при подозрении на онкозаболевание пациент своевременно направляется в специализированное медучреждение, где ему проводят дополнительные диагностические исследования и при необходимости назначают лечение.

Напомним, в Тольятти также работает центр амбулаторный онкологической помощи на базе поликлинике № 3, готовится к открытию такой центр на базе поликлиники № 4.

 

Фото:   минздрав СО

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