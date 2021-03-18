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Тамара Исаева стала 150-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от коронавируса

18 марта 2021 21:02
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Жители Ставропольского района сегодня смогли проверить здоровье в рамках диспансеризации и сделать прививки рядом с домом. 

Почетный гражданин Ставропольского района Тамара Касимовна Исаева стала 150-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от новой коронавирусной инфекции.

Сегодня в районе работали бригада врачей - узких специалистов и мобильные медицинские комплексы. Жители поселка смогли проверить здоровье в рамках диспансеризации и сделать прививки рядом с домом. 

Заслуженный учитель России Тамара Касимовна в свои 75 лет продолжает активную трудовую деятельность. Как у заведующей детским садом - контактов много. Поэтому сделать прививку она посчитала своим долгом. Сегодня ей сделали первую инъекцию. Предварительно она прошла обязательный осмотр у врача. Ревакцинация будет через 21 день. 

"На авось надеяться сейчас нельзя уже. Лучше привиться, себя обезопасить и окружающих, тем более я работаю с маленькими ребятишками," – подчеркнула она.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции позволяет сформировать стойкий иммунитет и защитить от опасного заболевания. На данный момент в Ставропольском районе привито уже 2 200 человек, из них более 1200 уже завершили вакцинацию.

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