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Свыше 40% граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов

26 сентября 2023 13:02
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Свыше 40% граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов

Свыше 40% опрошенных российских граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов — речь о лекарствах из категории сердечно-сосудистых. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов.

Известно, что опрос более тысячи жителей 78 регионов страны показал, что почти половина, 42,5% из них, ощущали отсутствие в аптеках необходимых препаратов.

При этом в прошлом году таких пациентов было еще больше — 56,2%, подчеркнули в СМИ.

Как уточняется, 53% опрошенных российских льготников приобретали на собственные деньги препараты.

В свою очередь Россздавнадзор обратил внимание, что жалоб от льготников, которым предназначались указанные лекарства, не поступало.

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