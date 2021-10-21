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Студенты медуниверситета помогут жителям региона быстрее получить медпомощь

21 октября 2021 12:28
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Студенты медуниверситета помогут жителям региона быстрее получить медпомощь

В Самарском государственном медицинском университете открылся филиал Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области. Здесь работают 20 волонтеров, которые помогают жителям региона вызвать медицинского работника на дом, записаться на прием к врачу и вакцинацию. 

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Работу контакт-центра проконтролировали заместитель министра - руководитель департамента информатизации, организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев и ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов. 

 «В сложной эпидемиологической ситуации возрастает нагрузка не только на инфекционные госпитали и отделения, но и на первичное звено здравоохранения: на поликлиники, участковых врачей, - отметил Павел Золотарев.  -  Практически в каждом лечебном учреждении первичного звена мы усилили работу контакт-центров. Но количество телефонных звонков в медицинские учреждения ежесуточно увеличивается. Мы обратились в Самарский государственный медицинский университет за помощью по разворачиванию дополнительного функционального контакт-центра. Ректор университета Александр Колсанов активно отозвался на нашу просьбу, предоставил готовый компьютерный класс, в котором была развернута телефония, и сегодня студенты-медики активно подключились к этой работе».

Александр Колсанов отметил, что медицинский университет активно включен в работу по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции: «Максимально включены в эту работы Клиники СамГМУ, научные подразделения вуза. Очередной шаг – создание на базе университета контакт-центра на 20 рабочих мест. Это значит, что медицинский университет понимает всю меру ответственности, важность такой работы для нашего населения. Наш контакт – центр будет работать с 8 утра до 20 часов вечера в трех направлениях - это запись жителей на прием к врачу, вызов врача на дом и запись на вакцинацию. Мы привлекли к этой работе студентов-волонтеров, которые по зову сердца пришли помогать людям. Кроме того, они приобретают бесценный опыт – учатся общаться с людьми, работать в информационной системе». 

Среди тех, кто уже приступил к работе в контакт-центре, студентка СамГМУ Александра Кузнецова. «В мои обязанности входит запись пациентов на прием, помощь тем, кто не знает, куда лучше обратиться с признаками заболевания.  Много жителей звонят по поводу вакцинации, узнают, где можно привиться. Я считаю, что такие центры очень нужны сегодня, чтобы жители губернии могли оперативно узнать всю информацию и при необходимости попасть на прием к врачу. Это очень удобно», - подчеркнула  Александра.

Напомним, в Самарской области также  развернут амбулаторный контакт-центр по работе с пациентами на базе Самарской городской клинической поликлиники №15, где работает 20 специалистов, действует контакт-центр на территории онкологического диспансера на 30 рабочих мест, есть контакт-центр в Тольятти.  

В контакт-центр можно обратиться по единому номеру  122.

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