Студенты и преподаватели СГСПУ сделали прививки от коронавируса

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Тесное сотрудничество связывает Клиники Самарского государственного медицинского университета и Самарский государственный социально-педагогический университет. Одним из направлений такого сотрудничества стала прививочная кампания. Медицинская бригада клиник провела вакцинацию студентов и сотрудников педагогического университета от новой коронавирусной инфекции.

«Наши студенты понимают, что вакцинацию пройти надо, так как вуз у нас специфический, наши студенты после сдачи сессии направляются в оздоровительные школьные и загородные лагеря работать с детьми, с их родителями, выезжают в экспедиции, и вакцинация им необходима, - подчеркнул проректор по научно-исследовательской работе социально-педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Александр Репинецкий. - Растет и число вакцинированных педагогов».

Профессор кафедры биологии, экологии и методики обучения вуза Вера Соловьева рассказала:

«Мы много контактируем с людьми - студентами, преподавателями, поэтому я решила вакцинироваться, тем более, что к нам выехал мобильный медпункт вакцинации, это очень удобно».

Никита Рыков, студент 1-го курса исторического факультета Самарского государственного социально-педагогического университета вакцинироваться решил, чтобы защитить от новой коронавирусной инфекции своих близких, особенно пожилых людей. Его поддержал однокурсник Александр Новиков, который тоже понимает опасность пандемии и необходимость защиты от инфекции. Студентка 4-го курса факультета иностранных языков Юлия Терешина пришла сделать прививку, так как коронавирусом уже переболела и больше не хочет испытывать судьбу. «И очень хорошо, что медпункт позволяет никуда не ездить, не записываться, а зайти между парами, сделать прививку и быть спокойной за себя и своих близких», - заметила она.