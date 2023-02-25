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Стартует трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

25 февраля 2023 13:55
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Стартует трехлетний эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство РФ начинает эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов с 1 марта.

"Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях. Соответствующий порядок утвердил Михаил Мишустин", – сообщили в пресс-службе правительства.

Аптеки добровольно принимают участие эксперименте, если у них есть: собственный интернет-сайт или договор с маркетплейсом; помещения для хранения заказов; возможность вовремя и безопасно доставлять лекарства, используя, например, специальные боксы.

Минздрав утвердил перечень лекарств для эксперимента: антибиотики, рецептурные медикаменты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. В списке нет лекарств, содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества и препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Эксперимент начался после утверждения поправок в ФЗ "Об обращении лекарственных средств", которые были подготовлены правительством в 2022 году, пишет Смотрим.

 

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