Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

Как сообщает оперштаб, на 9 февраля в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:
-102 в г.Самара
- 91 в г.Тольятти
- 14 в Красноярском районе
- 11 в г.Новокуйбышевск
- 11 в г. Сызрань
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в г.Жигулевск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
264 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43010 случаев коронавируса.
Скончались 853 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
мужчины 60, 62 лет, женщины 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 61 года, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 78 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 49 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 66 лет, страдавший инфекционным заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,71, по стране - 53,15.
Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,94.
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