Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19

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Как сообщает оперштаб, на 9 февраля в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:

-102 в г.Самара

- 91 в г.Тольятти

- 14 в Красноярском районе

- 11 в г.Новокуйбышевск

- 11 в г. Сызрань

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в г.Жигулевск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе



264 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 36 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 43010 случаев коронавируса.



Скончались 853 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщина 80 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

мужчины 60, 62 лет, женщины 78, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 61 года, страдавшая онкологическим заболеванием и заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 78 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 58 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 49 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 66 лет, страдавший инфекционным заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 26,71, по стране - 53,15.

Коэффициент летальности в области - 1,98, в стране - 1,94.