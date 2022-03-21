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"Спутник Лайт" стала первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Индии

21 марта 2022 23:42
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Индийская фармакологическая компания HETERO сообщила, что получила одобрение на производство и продажу вакцины российской разработки для ограниченного экстренного использования.

Индийская фармакологическая компания HETERO сообщила в понедельник, что получила одобрение от Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) на производство и продажу вакцины российской разработки "Спутник Лайт" для ограниченного экстренного использования в Индии. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на руководство компании, вакцина "Спутник Лайт" стала первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Индии, передает ТАСС.

Компания Hetero является первой биофармацевтической компанией в Индии, получившей разрешение на производство и маркетинг такого препарата, производимого в самой Индии для профилактики COVID-19 у взрослых в возрасте старше 18 лет, вводимого в разовой дозе, указывает телеканал.

"Клинические данные "Спутник Лайт" - компонент I "Спутник V" - показали значительно высокие титры антител против COVID-19, как гликопротеин-специфических, так и вируснейтрализующих антител <…> "Спутник Лайт" также показал нейтрализующую активность против омикронного варианта SARS CoV. -2", - цитирует телеканал слова старшего вице-президента Hetero Шубхадипа Синха.

Компания, расположенная в Хайдарабаде, производит различные виды фармацевтических препаратов, в том числе российскую вакцину "Спутник V" и еще в прошлом году освоила выпуск однокомпонентного препарата "Спутник Лайт" также российской разработки.

Как ранее сказал корреспонденту ТАСС высокопоставленный научный сотрудник HETERO Раджендра Кумар, компания видит большую перспективу в вакцине "Спутник Лайт", поскольку другие в настоящее время используемые вакцины в Индии требуют двух доз.

 

Фото:   ТАСС

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Здравоохранение
Индийская фармакологическая компания HETERO сообщила, что получила одобрение на производство и продажу вакцины российской разработки для ограниченного экстренного использования.
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