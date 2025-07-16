Специалисты Жигулёвской больницы проводят исследования на новом оборудовании

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В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Жигулёвскую центральную городскую больницу поставлено современное эндоскопическое оборудование.

«Новые эндоскоп и видеоколоноскоп используются для ранней диагностики злокачественных новообразований, контроля эффективности лечения уже выявленных хронических заболеваний, перед плановыми вмешательствами. Современные аппараты позволяют выполнять не только диагностику, но и лечебные процедуры, например, удаление полипов или проведение биопсии, — рассказала и.о. главного врача Жигулёвской больницы Инна Григорьева. — Благодаря обновлению медтехники мы можем увеличить количество осмотренных пациентов».

Запись пациентов на обследование осуществляется в плановом порядке. С момента поставки нового оборудования на нём выполнено около 280 исследований.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области.