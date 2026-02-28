Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Израиль нанес удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»
Иван Носков: «Самара встретит десятилетие Юнармии как Юнармейская столица России»
 Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
 Глава города Самары Иван Носков встретился с представителями некоммерческого сектора
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры
️28 февраля работа общественного транспорта Самары будет усилена, в связи с проведением музыкального фестиваля авторской песни.
Завтра работа общественного транспорта Самары будет усилена
Во Владимирской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся производством контрафактной шоколадной продукции известных марок с привлечением нелегальных мигрантов.
Силовики задержали во Владимирской области членов ОПГ, производящих контрафактный шоколад
Девушка из Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае родила пятерых младенцев, вероятность подобного при естественном зачатии - 1 случай на 60 миллионов.
24-летняя китаянка родила пятерняшек: четырех девочек и одного мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.27
0.15
EUR 91.3
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры

59
Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры

Зимой украшения сталкиваются с теми же нагрузками, что и кожа: резкие перепады температуры, сухой воздух и повышенная влажность на улице. Однако в отличие от текстиля или кожи, ювелирные изделия реагируют на холод иначе, особенно если речь идет о камнях с природной структурой. О том, как минусовые температуры влияют на украшения и можно ли предотвратить повреждения, рассказывает категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.

Металлы при низких температурах становятся более твердыми и менее пластичными, однако в бытовых условиях это редко приводит к деформации изделия. Гораздо чувствительнее к перепадам температуры камни у которых есть природные включения, слоистость или микротрещины, незаметные невооруженному глазу. При резком охлаждении и последующем нагреве внутри камня могут возникать напряжения, которые со временем проявляются в виде трещин, помутнения или ослабления посадки в оправе.

К наиболее уязвимым относятся изумруд, который часто имеет естественные включения, а также опал, содержащий воду в своей структуре. При пересушивании и температурных скачках камни могут потерять прозрачность или покрыться мелкой сеткой трещин. Чувствительным считается и танзанит – его кристаллическая решетка относительно хрупкая. У топаза выражена спайность, поэтому при внутреннем напряжении возможны расслоения. Отдельную категорию составляют камни органического происхождения – жемчуг, янтарь и коралл. Они более чувствительны к сухому воздуху и перепадам температуры, могут тускнеть и становиться хрупкими.

«Главный риск зимой не сам мороз, а резкий температурный контраст. Если украшение долго находилось на холоде, а затем быстро оказалось в тепле, металл и камень нагреваются неравномерно. Разница в скорости расширения материалов создает внутреннее напряжение, которое и провоцирует микротрещины. Именно это может повлиять на состояние камня и закрепки», — объясняет эксперт.

Полностью отказываться от украшений зимой не требуется, однако при сильном морозе и ветре лучше ограничить ношение изделий с чувствительными камнями на открытом воздухе. Особенно осторожно стоит обращаться с украшениями с крупными камнями и открытой закрепкой, где вставка выступает над поверхностью оправы. Такие изделия лучше снимать перед активными прогулками или зимними видами спорта. При переходе из холода в тепло не рекомендуется резко нагревать изделие, например, подносить к источникам тепла или опускать в горячую воду. Оптимально дать украшению постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
28 февраля 2026  11:12
В Самаре в ТК «Гудок» 28 февраля стартует зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»
37
В Самарской области – отбой ракетной опасности
27 февраля 2026  15:20
В Самарской области – отбой ракетной опасности
1569
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
27 февраля 2026  15:02
Пассажиров аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали
743
В Самарской области введена ракетная опасность
27 февраля 2026  13:51
В Самарской области объявлена ракетная опасность
5359
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
3869
Весь список