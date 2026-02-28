Эксперт рассказала, какие самоцветы сильнее всего страдают от перепадов температуры

Зимой украшения сталкиваются с теми же нагрузками, что и кожа: резкие перепады температуры, сухой воздух и повышенная влажность на улице. Однако в отличие от текстиля или кожи, ювелирные изделия реагируют на холод иначе, особенно если речь идет о камнях с природной структурой. О том, как минусовые температуры влияют на украшения и можно ли предотвратить повреждения, рассказывает категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.



Металлы при низких температурах становятся более твердыми и менее пластичными, однако в бытовых условиях это редко приводит к деформации изделия. Гораздо чувствительнее к перепадам температуры камни у которых есть природные включения, слоистость или микротрещины, незаметные невооруженному глазу. При резком охлаждении и последующем нагреве внутри камня могут возникать напряжения, которые со временем проявляются в виде трещин, помутнения или ослабления посадки в оправе.



К наиболее уязвимым относятся изумруд, который часто имеет естественные включения, а также опал, содержащий воду в своей структуре. При пересушивании и температурных скачках камни могут потерять прозрачность или покрыться мелкой сеткой трещин. Чувствительным считается и танзанит – его кристаллическая решетка относительно хрупкая. У топаза выражена спайность, поэтому при внутреннем напряжении возможны расслоения. Отдельную категорию составляют камни органического происхождения – жемчуг, янтарь и коралл. Они более чувствительны к сухому воздуху и перепадам температуры, могут тускнеть и становиться хрупкими.



«Главный риск зимой не сам мороз, а резкий температурный контраст. Если украшение долго находилось на холоде, а затем быстро оказалось в тепле, металл и камень нагреваются неравномерно. Разница в скорости расширения материалов создает внутреннее напряжение, которое и провоцирует микротрещины. Именно это может повлиять на состояние камня и закрепки», — объясняет эксперт.



Полностью отказываться от украшений зимой не требуется, однако при сильном морозе и ветре лучше ограничить ношение изделий с чувствительными камнями на открытом воздухе. Особенно осторожно стоит обращаться с украшениями с крупными камнями и открытой закрепкой, где вставка выступает над поверхностью оправы. Такие изделия лучше снимать перед активными прогулками или зимними видами спорта. При переходе из холода в тепло не рекомендуется резко нагревать изделие, например, подносить к источникам тепла или опускать в горячую воду. Оптимально дать украшению постепенно адаптироваться к комнатной температуре.