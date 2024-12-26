Специалисты центра общественного здоровья Самарской области советуют отказаться от алкоголя в мороз

85

В морозную погоду нельзя согреваться алкогольными напитками. Алкоголь влияет на терморегуляцию организма, что делает людей более восприимчивыми к переохлаждению. Длительное пребывание на морозе в состоянии опьянения может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая гипотермию и повреждение внутренних органов.



Чем опасно потребление алкоголя в морозную погоду?



Сужение сосудов: На морозе сосуды сужаются, что уменьшает потерю тепла поверхности тела и создает температурную защиту внутренних органов. Алкоголь ломает этот защитный механизм – кровь устремляется в расширенные сосуды кожи. Человеку кажется, что стало теплее, иногда даже хочется расстегнуть одежду. Но эти ощущения обманчивы – на самом деле организм начинает резко терять тепло с поверхности кожи, исчезает тепловая защита внутренних органов, которые могут быть повреждены.



Переохлаждение. Нетрезвый человек теряет ориентацию и не контролирует время проведения на морозе, в самых тяжелых случаях он может задремать и получить смертельное переохлаждение.



Потеря координации. В состоянии опьянения снижается координация и реакция, что увеличивает вероятность падений и других травм, особенно в зимний период.



Помните, особенно опасен алкоголь для людей с заболеваниями сердца и сосудов, пищеварительной системы и сахарным диабетом.



При сильных морозах в новогодние праздники согревайтесь не алкоголем, а горячим чаем, правильно питайтесь и больше двигайтесь. Будьте здоровы – берегите себя и своих близких!

Фото: freepik.com