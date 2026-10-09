Бренды мармелада и настольных игр из Самарской области стали победителями конкурса «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ подвели итоги четвертого сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». На церемонии в Москве организаторы представили 15 победителей из 10 регионов, среди них – два представителя Самарской области.

Тольяттинский производитель мармеладных миксов «Мармеладыч» - резидент территории опережающего развития «Тольятти» Динамично растущий бренд сладостей развивает предприниматель Григорий Соловьев.

В число лучших в категории «Молодежные бренды» вошел самарский производитель настольных игр «DOTTY». Это не первое достижение компании в этом году - ранее проект стал одним из победителей регионального грантового конкурса для представителей креативных индустрий. «Два года не был в Москве, а тут появился классный повод приехать! Очень хорошее продолжение этого года - много достижений, много работы и, конечно, огромная поддержка близких, команды, регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес"», - прокомментировал основатель бренда DOTTY Алексей Егоров.

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» направлен на поддержку отечественных компаний, которые создают конкурентоспособные продукты и развивают российские бренды на внутреннем и международном рынках.

В четвертом сезоне конкурса предприниматели направили свыше 21 тысячи заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс охватил 33 номинации по пяти направлениям: «Знай вкусных», «Знай полезных», «Знай креативных», «Знай разных» и «Знай технологических».

«Победа наших предприятий во всероссийском конкурсе - это еще одно подтверждение того, что в Самарской области делают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована по всей стране и обладает серьезным потенциалом для роста. Особенно важно, что бренды-победители представляют пищепром и креативный сектор - сегодня уделяем развитию этих перспективных для региона направлений особое внимание», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Экспертный совет оценивал заявки по нескольким критериям, включая технологическую зрелость продукта, подтвержденный социальный или экологический эффект, потенциал масштабирования, устойчивость бизнес-модели и возможность внедрения решения в разных регионах России.

Победители и финалисты конкурса получат пакет поддержки от партнеров конкурса: помощь наставников, доступ к образовательным и экспортным программам, новым каналам продаж и крупным деловым площадкам.

Фото предоставлено АСИ.