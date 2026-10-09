В Самарской области возбудили уголовное дело на женщину которая оформила микрозайм на подругу

В августе текущего года в дежурную часть полиции обратилась 35-летняя жительница Кинель-Черкасского района. Женщина сообщила, что односельчанка, находясь у нее дома, с использованием мобильного телефона похитила денежные средства с банковского счета.

О хищении денежных средств заявительница узнала, просмотрев уведомления в банковском приложении. Самостоятельно вернуть деньги она не смогла и обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники полиции изучили финансовые документы, представленные заявительницей. Получив информацию о возможном местонахождении ранее не судимой 37-летней местной жительницы, оперуполномоченные задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

По данным следственного отдела О МВД России по Кинель-Черкасскому району, подозреваемая пришла в дом к потерпевшей и попросила показать, как работает банковское приложение. Хозяйка дома, не подозревая о намерениях знакомой, ввела пароль и передала ей мобильный телефон для изучения, после чего вышла из комнаты. Воспользовавшись отсутствием потерпевшей, местная жительница оформила на ее имя кредит и после получения одобрения перевела их на банковскую карту своего знакомого, которого попросила обналичить деньги в банкомате. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Следователем потерпевшей разъяснен порядок обращения в суд для возмещения причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.