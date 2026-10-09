В Самаре прошёл второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»

3 октября 2026 года в Самаре на площадке «Стрелка» состоялся второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ».
Темой проекта в этом году стала «У каждого своя история» — история о том, что за внешностью каждого человека есть характер, мечты, опыт, чувства и свой уникальный путь.
В показе приняли участие около 55 человек: 8 участников с ОВЗ — 6 девушек и 2 парня, 6 девушек без ОВЗ, впервые вышедших на подиум, а также около 40 профессиональных моделей агентств «Интегра Моделс» и NEXT.
Гостями мероприятия стали около 100 человек.
Профессиональная модель — это профессия. Мода — для каждого
«Мода без границ» — проект о возможности быть собой и проявлять свою индивидуальность через моду.
На одном подиуме вместе вышли профессиональные модели, участники с ОВЗ и люди без инвалидности, которые впервые попробовали себя в моделинге.
При этом проект не стирает разницу между профессиональной моделью и человеком, который впервые выходит на подиум.
Профессиональная модель — это профессия, которая требует подготовки, знаний и специальных навыков.
А мода — для каждого. Возможность чувствовать себя красивым, интересным, уверенным человеком, проявлять свою индивидуальность и быть увиденным не должна зависеть от внешности, параметров, возраста или состояния здоровья.
Именно поэтому «Мода без границ» создаёт полноценное fashion-шоу — с дизайнерами, брендами, стилистом, профессиональными моделями, подиумом, съёмкой и сценической программой.
«У каждого своя история»
Второй показ стал продолжением проекта, который впервые состоялся в Самаре 3 октября 2025 года на площадке Самарского бизнес-инкубатора.
За год проект вырос: появились новые партнёры, бренды и участники.
Впервые в «Моде без границ» приняли участие парни с ОВЗ.
В проект также вошли девушки без ОВЗ, которые раньше никогда не выходили на подиум. Для них участие стало возможностью впервые попробовать себя в моделинге в профессиональной среде.
На протяжении четырёх недель участники бесплатно готовились к показу.
Занятия включали работу с уверенностью, камерой, зрителем и подиумом.
Нейропсихологическую поддержку участникам оказывала Яна Крюкова, нейропсихолог и основатель Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл».
После занятий с психологом участники работали над дефиле под руководством Кристины Васильевой, автора и организатора проекта.
Девять самарских брендов на одном подиуме
В рамках показа свои коллекции и образы представили девять самарских брендов:
- KARUSEL — бренд доступной роскоши, основанный Инной Кишовой;
- Светлана Богатова — бренд женской одежды и авторской косметики;
- FLW — бренд сумок-тоутов Аллы Бехтеревой и Екатерины Кирилловой;
- MIA — бутик вечерней моды Кристины Арутюнян;
- SAF — бренд женской одежды дизайнера Руфии Тимаевой;
- «Мериносовый контур» — бренд Оксаны Шулайкиной;
- «Сорока» — бренд аксессуаров, представленный совместно с «Мериносовым контуром»;
- «Ваша рубашка» — бренд Марины Корякиной;
- MAZALTOVMAN — бренд мужской одежды, представленный Светланой Ашивкиной, управляющей магазином в Самаре.
Образы участников создавались при участии стилиста проекта Ольги Черепановой.
Каждый выход был частью общей истории вечера — истории о характере, индивидуальности и возможности проявлять себя через моду.
Люди, которые создавали атмосферу проекта
О проекте и его значении говорили Даниил Сиднев — директор АНО «Агентство стратегических коммуникаций “Стрелка”, председатель Совета местного отделения Движения Первых г. Самара, Мария Емелина, мама участницы Виктории, и автор проекта Кристина Васильева.
Музыкальным открытием вечера стал Артём Седов, автор и участник проекта «Медная бабочка». Специально для «Моды без границ» он написал песню, премьера которой состоялась во время показа.
Особенным гостем стала Елена Воробьёва — Гранд Королева России, Миссис Россия 2024, поэтесса и актриса. Она прочитала два стихотворения, одно из которых было специально написано для проекта, и поделилась своими мыслями о «Моде без границ».
Ведущим и вокалистом вечера стал Давид Василев.
Мнение специалистов проекта
Екатерина Арбекова, практикующий психолог, гештальт-терапевт и эксперт «Интегра Моделс», отметила, насколько сильно менялись участники в процессе подготовки.
«Самое интересное для меня в этом проекте — наблюдать, как человек меняется буквально на глазах. В начале многие приходят с волнением: кто-то боится выйти на подиум, кто-то не знает, куда деть руки, кто-то вообще не верит, что у него получится.
А потом проходит время — и ты видишь совсем другого человека. Участники начинают увереннее двигаться, смотреть в зеркало, работать с камерой. И особенно запоминаются моменты, когда у человека буквально загораются глаза: он понимает, что у него получилось.
Мы, конечно, учили дефиле, позированию, работе на подиуме. Но для меня было гораздо важнее другое — чтобы человек вышел с ощущением: “Я могу”. И вот это “я могу” потом остаётся с ним далеко за пределами самого показа».
Ольга Черепанова, стилист проекта, «Мне вообще не нравится идея, что человека сначала нужно подогнать под какой-то идеал, а уже потом назвать красивым. В моде давно должно быть наоборот — мы смотрим на человека и думаем, как подчеркнуть именно его.
В этом проекте мне было особенно интересно работать с участниками, потому что у каждого совершенно разная история, характер, пластика. И задача была не сделать всех одинаковыми, а наоборот — найти в каждом что-то своё.
Иногда достаточно правильно подобрать вещь, цвет или деталь, чтобы человек посмотрел на себя совсем другими глазами. И когда ты видишь эту реакцию — когда человек вдруг начинает улыбаться, расправляет плечи и говорит: “Мне нравится” — понимаешь, зачем вообще нужна мода.
Для меня “Мода без границ” именно об этом: не человек должен соответствовать одежде, а одежда должна помогать человеку проявить себя».
Команда проекта
Автор и организатор проекта — Кристина Васильева.
Организационная команда:
- Кристина Васильева — автор и организатор проекта, основатель «Интегра Моделс»;
- Татьяна Васильева — креативный директор «Интегра Моделс»;
- Галина Горина — куратор моделей проекта, педагог «Интегра Моделс», топ-модель и участница 6-го сезона Московской недели моды;
- Екатерина Арбекова — практикующий психолог, гештальт-терапевт и эксперт «Интегра Моделс»;
- Ксения Шип — SMM и контент-стратег «Интегра Моделс»;
- Ольга Черепанова — стилист проекта, стилист-имиджмейкер, имидж коуч и эксперт «Интегра Моделс». .
Модельные агентства:
«Интегра Моделс» и NEXT.
Ведущий и вокалист — Давид Василев.
Артисты:
Артём Седов — проект «Медная бабочка»; Елена Воробьёва — поэтесса и актриса.
Фотографы: Владимир Салапонов; Анастасия Миляева.
Видеографы: Марина Александрова; Ксения Шип.
Визажисты:
Алена Сергиевская; Татьяна Макарова; София Астрелина.
Партнёры проекта
Проведение «Моды без границ» стало возможным благодаря поддержке:
- АНО «Агентство стратегических коммуникаций “Стрелка”;
- Регионального отделения Движения Первых Самарской области;
- Центра психологии и нейропсихологии «Здравый смысл».
Информационную поддержку проекту оказывали НИА САМ и журнал «Коллекция Руссель».
Отдельная благодарность всем брендам, специалистам, моделям, фотографам, видеографам, визажистам, партнёрам и волонтёрам, которые вложили своё время, знания и энергию в создание проекта.
Подарки для гостей
В финальной части вечера прошёл розыгрыш подарков от партнёров проекта.
Свою поддержку подарками оказали:
- Светлана Богатова — косметика;
- Гульнара Шайхулова, представитель и руководитель офиса южнокорейского бренда Atomy — подарки для гостей;
- Центр психологии и нейропсихологии «Здравый смысл» — сертификат на
5000 рублей и четыре сертификата по 1000 рублей;
- Екатерина Арбекова — сертификат;
- Светлана Петрова, персональный флорист, председатель Сообщества флористов России по Самарской области — флористические подарки; ● Команда «Свои на Волге» - подарки для участников.
«Это должно стать ежегодным проектом»
Для автора и организатора проекта Кристины Васильевой «Мода без границ» — это история не об одном вечере.
«Для меня “Мода без границ” — это гораздо больше, чем показ. Мне хочется, чтобы человек никогда не чувствовал, что ему нужно соответствовать какому-то единому стандарту, чтобы быть достойным внимания, красоты и возможности проявить себя.
Каждый человек уникален. У каждого есть своя история, свой характер, свои мечты. И я хочу, чтобы людей с ОВЗ воспринимали не через особенности здоровья, а прежде всего как людей — со своими интересами, талантами, желаниями и возможностями.
В этом году мы сделали ещё один шаг вперёд. И я хочу, чтобы “Мода без границ” стала ежегодным проектом, который будет расти и постепенно выходить за пределы Самары».
В финале все участники вышли на подиум вместе.
А завершился вечер музыкальным выступлением Давида Василева — песней «Около тебя».
Потому что главная идея проекта остаётся неизменной:
Мода не должна скрывать человека. Она должна помогать ему проявиться.
«У каждого своя история». И каждая история заслуживает быть увиденной.
Фото: Владимир Салапонов