Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
С опережением и без ожиданий.
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс
Будет действовать временное ограничение движения транспорта по улице Максима Горького – от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.
В центре Самары ограничат движение транспорта 
Иван Носков встретился с жителями улиц Дачная и Циолковского, которые оставляли обращения в социальных сетях. 
Дорогу по улице Дачная (от Пензенской до Чернореченской) в Самаре капитально отремонтируют
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу.
Символом для новой 1000-рублевой банкноты может стать самарский Монумент Славы
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С.
30 ноября в регионе местами небольшой снег, до +2°С
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям

29 ноября 2024 22:14
87
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.

Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД уделяют особое внимание профессиональной психологической помощи.

 "Признание проблемы — это первый шаг к её решению. Эмоциональная поддержка играет ключевую роль в работе с ВИЧ - инфицированными пациентами. Именно она помогает справиться с диагнозом и жить полноценной жизнью", - отметила психолог Центра Ольга Пискорская.

В каких случаях необходима помощь специалиста?

- При принятии диагноза. Первые дни после получения диагноза – самые сложные. Врач - психолог помогает справиться с эмоциональными переживаниями и преодолеть страхи пациента.
 - Особая работа проводится с будущими мамами, которые беспокоятся о здоровье ребёнка и эффективности терапии. Специалист оказывает психологическую поддержку беременной женщине, помогает снизить тревогу и укрепляет решение пациентки в приеме препаратов.
 - Поддержка семьи особенно важна для детей с ВИЧ. Психологи помогают родным справляться с тревогами и становятся важным звеном между пациентом и терапией.
 - В сложных случаях отказа от лечения. Некоторые пациенты отрицают диагноз или избегают терапии. Работа с такой группой лиц требует постоянного восполнения дефицита информации о ВИЧ - инфекции и разрушение мифов.
 - В работе с паллиативными пациентами. Работа с людьми в тяжёлом состоянии сосредоточена на принятии ситуации и сохранении качества жизни.

В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
29 ноября 2024  22:14
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
87
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024  21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
130
С опережением и без ожиданий.
29 ноября 2024  21:06
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
111
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
29 ноября 2024  09:37
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
288
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
27 ноября 2024  10:38
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
489
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
26 ноября 2024  14:28
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
578
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
25 ноября 2024  13:11
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
606
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
25 ноября 2024  12:44
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
819
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач.
24 ноября 2024  16:19
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
771
После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.
22 ноября 2024  15:25
Специалисты больницы Ерошевского провели обследование пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом
873
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5925
Весь список
В центре внимания
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
458
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
201
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
249
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
383
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
239
Весь список