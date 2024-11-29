Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям

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Специалисты Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД уделяют особое внимание профессиональной психологической помощи.



"Признание проблемы — это первый шаг к её решению. Эмоциональная поддержка играет ключевую роль в работе с ВИЧ - инфицированными пациентами. Именно она помогает справиться с диагнозом и жить полноценной жизнью", - отметила психолог Центра Ольга Пискорская.



В каких случаях необходима помощь специалиста?

- При принятии диагноза. Первые дни после получения диагноза – самые сложные. Врач - психолог помогает справиться с эмоциональными переживаниями и преодолеть страхи пациента.

- Особая работа проводится с будущими мамами, которые беспокоятся о здоровье ребёнка и эффективности терапии. Специалист оказывает психологическую поддержку беременной женщине, помогает снизить тревогу и укрепляет решение пациентки в приеме препаратов.

- Поддержка семьи особенно важна для детей с ВИЧ. Психологи помогают родным справляться с тревогами и становятся важным звеном между пациентом и терапией.

- В сложных случаях отказа от лечения. Некоторые пациенты отрицают диагноз или избегают терапии. Работа с такой группой лиц требует постоянного восполнения дефицита информации о ВИЧ - инфекции и разрушение мифов.

- В работе с паллиативными пациентами. Работа с людьми в тяжёлом состоянии сосредоточена на принятии ситуации и сохранении качества жизни.



В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.