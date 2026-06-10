В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

Новая схема движения пассажирских поездов, часть которых будет курсировать только в светлое время суток, введена в Крыму с 10 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Как он уточнил, в оперативном штабе республики приняли решение ввести с 00:00 10 июня 2026 года новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании - 14 пар поездов по 20 маршрутам, из которых восемь пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток - с 5:00 до 23:00.

Аксенов добавил, что остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам в республику будут следовать до железнодорожной станции Керчь-Южная. После прибытия пассажирам необходимо пересесть на автобусы, чтобы доехать до своих конкретных направлений (например, Керчь - Джанкой, Керчь - Владиславовка, Керчь - Симферополь). Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь.

Уточняется, что транспортная компания "Гранд сервис экспресс" ввела корректировки в расписание. Изменения не повлияют на пригородное сообщение, пишет ТАСС.