В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

Я нашел ошибку
Главные новости:
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к селу Захаркино
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к селу Захаркино
В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину
В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину
В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг
В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг
Телебашня в Самаре поздравит с Днем России
Телебашня в Самаре поздравит с Днем России
ГК «Титан» и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему управления железнодорожной логистикой в Омске
ГК «Титан» и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему управления железнодорожной логистикой в Омске
Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»
Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»
В Самарской области ужесточат требования к подготовке домов к зиме
В Самарской области ужесточат требования к подготовке домов к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.73
-1.53
EUR 82.78
-2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

231
В Крыму введут новую схему движения поездов с 10 июня

Новая схема движения пассажирских поездов, часть которых будет курсировать только в светлое время суток, введена в Крыму с 10 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Как он уточнил, в оперативном штабе республики приняли решение ввести с 00:00 10 июня 2026 года новую схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, а в дальнем следовании - 14 пар поездов по 20 маршрутам, из которых восемь пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток - с 5:00 до 23:00.

Аксенов добавил, что остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам в республику будут следовать до железнодорожной станции Керчь-Южная. После прибытия пассажирам необходимо пересесть на автобусы, чтобы доехать до своих конкретных направлений (например, Керчь - Джанкой, Керчь - Владиславовка, Керчь - Симферополь). Аналогично будет осуществляться поездка из Симферополя в Керчь, из Джанкоя в Керчь и из Владиславовки в Керчь.

Уточняется, что транспортная компания "Гранд сервис экспресс" ввела корректировки в расписание. Изменения не повлияют на пригородное сообщение, пишет ТАСС.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
253
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
579
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
1168
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
645
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
793
Весь список