Черешня в России за две недели подешевела на четверть

С поступлением первого отечественного урожая ягод на российские прилавки цена на черешню в торговых сетях за две последние недели сократилась на 24%, до 610 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"Черешня - сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24%, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня", - сказал он.

Богданов отметил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод: с поступлением отечественного урожая предложение расширяется и происходит коррекция цен.

В зависимости от формата магазина на полке представлено от 1 до 4 позиций черешни: российской, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере набора сезона предлагать широкий выбор ягод по доступным ценам.

Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет: по оценкам торговых сетей, входящих в АКОРТ, он увеличивается примерно на 8-12% ежегодно в натуральном выражении. Основной драйвер - тренд на здоровый образ жизни: покупатели все чаще включают ягоды в повседневный рацион как натуральный источник витаминов.