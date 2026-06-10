В Самарской области задержали участников стихийных автомобильных гонок

30 мая текущего года в 22:00 в дежурную часть Ситуационного центра «Безопасный город» поступила информация о проведении стихийных автомобильных гонок на улице 2-я Стадионная в Самаре, в непосредственной близости от медицинского центра.

По указанному адресу дежурный незамедлительно направил ближайшие автопатрули.

Прибывший первым экипаж Госавтоинспекции установил, что несанкционированные мероприятия не проводятся, однако на прилегающей парковке полицейские обнаружили три автомобиля, 21-летние водители которых допустили нарушения ПДД РФ, схожие с правонарушениями, совершаемыми участниками подобных заездов. По их словам, к гонкам они отношения не имеют и просто собрались для обсуждения тюнинга автомобилей. Сотрудники полиции привлекли к ответственности правонарушителей: владельца иномарки и ВАЗ-2109 — за неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, ВАЗ-2112 — за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

В дальнейшем полицейские провели детальный анализ видеозаписей с камер наружного наблюдения системы «Безопасный город», установили личности 17 участников заезда, в отношении каждого собрали материал проверки - 12 водителей привлекли к административной ответственности (составлено 29 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму порядка 70 тысяч рублей), 5 зрителей нарушений ПДД РФ не допустили.

С каждым участником стихийных гонок проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД и рисках, связанных с подобными действиями.

В настоящее время Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре, в соответствии со ст. 144-145 УПК РФ проводится проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ, в противоправных действиях трех мужчин 2003, 2001 и 1989 годов рождения.

Справочно: основные нарушения в области дорожного движения, которые допустили водители (мужчины и 1 женщина) в возрасте от 20 до 39 лет: управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»; несоблюдение требований и повторное несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги); нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения); проезд и повторный проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение правил маневрирования; неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ.