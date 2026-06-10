В Самарской области интерес к подработке велокурьером вырос в 2,5 раза

К Всемирному дню велосипеда 3 июня эксперты Авито Подработки проанализировали динамику предложений о подработке для курьеров на велосипедах. По данным сервиса, с начала года по середину мая 2026 года число таких предложений наиболее активно выросло в Амурской области — почти в 3 раза (+186%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В число лидеров также вошли Магаданская область, где показатель увеличился более чем в 2 раза (+132%), и Ингушетия (+75%). В Самарской области интерес к позиции велокурьера вырос почти в 2,5 раза (+141%), а среднее вознаграждение составило 34 121 руб/мес.

Рост числа предложений о подработке для велокурьеров может быть связан с развитием сервисов доставки, расширением географии присутствия маркетплейсов и увеличением спроса на быструю доставку в теплый сезон, когда велосипед становится одним из наиболее удобных видов транспорта для выполнения заказов.

Кроме того, в ряде регионов за год выросли средние предлагаемые вознаграждения для курьеров на велосипедах. Наиболее существенная динамика отмечена в Кировской области, где показатель увеличился на 40% за год и достиг 44 660 руб/мес. В Костромской области средние предлагаемые вознаграждения выросли на 39%, до 40 729 руб/мес, а в Новгородской области — на 23%, до 34 466 руб/мес.