каждый второй житель Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

Я нашел ошибку
Главные новости:
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
Народная программа «Единой России» помогла укрепить социальную сферу в стране
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к селу Захаркино
В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к селу Захаркино
В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину
В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину
В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг
В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг
Телебашня в Самаре поздравит с Днем России
Телебашня в Самаре поздравит с Днем России
ГК «Титан» и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему управления железнодорожной логистикой в Омске
ГК «Титан» и Билайн Big Data & AI внедрили ИИ-систему управления железнодорожной логистикой в Омске
Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»
Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»
В Самарской области ужесточат требования к подготовке домов к зиме
В Самарской области ужесточат требования к подготовке домов к зиме
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.73
-1.53
EUR 82.78
-2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Каждый второй житель Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

260
каждый второй житель Самары будет смотреть Чемпионат мира по футболу-2026

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы провели опрос о Чемпионате мира по футболу-2026. Оказалось, что большинство жителей Самары планируют его смотреть, но каждый третий не будет ни за кого болеть. А почти каждый второй собирается подготовиться к просмотру и достать футбольную атрибутику.

За кого болеют опрошенные

Больше половины жителей Самары (59%) планируют смотреть Чемпионат мира по футболу-2026. 27% собираются смотреть все матчи. 18% признаются, что скорее всего посмотрят только финальный матч, а 14% планируют следить за играми с участием любимых команд. 

Болеть в этом году опрошенные в основном собираются за сборную Франции (19%). 17% планируют поддерживать Аргентину, 14% — Бразилию, также 14% — Германию, а 12% — Испанию. Примечательно, что почти каждый четвертый (23%) среди опрошенных 18-14 лет будет болеть за Испанию. А треть (35%) отметили, что просто любят футбол и не собираются никого поддерживать.

Как смотрят футбол

Смотреть футбол, причем даже крупные матчи, опрошенные в основном предпочитают дома в одиночестве (42%). Однако 22% собираются с друзьями у кого-то в гостях, а 14% идут ради этого в паб или бар. Обычно просмотр происходит на телевизоре (73%), но почти всех остальных устраивают экраны поменьше — ноутбук (9%), смартфон (7%) или планшет (2%). И еще у 6% есть возможность наблюдать за матчами с проектора.

Примечательно, что почти каждый второй (44%) собирается подготовиться к просмотру крупных игр. 20% готовы как минимум одеться в футболку или форму любимой сборной, еще 20% — надеть шарф или бандан клуба. 10% хотят раскрасить лицо в цвета клуба. 6% планируют достать флаг страны, за которую они болеют, а 4% — аксессуары в цветах команды. Еще у 4% есть вувузелы, дуделки или другие шумовые атрибуты. 

Влияние рекламы

6 из 10 опрошенных признаются, что онлайн-реклама влияет на их решение о том, на какой площадке смотреть матчи, и для 18% это один из основных факторов выбора. Среди площадок, реклама на которых мотивирует к выбору определенного сервиса, респонденты отмечают рекламу на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (14%), а также в сервисах коротких видеороликов (14%).

 

Теги: Опрос Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководство стало главным источником стресса на работе для жителей Самарской области
10 июня 2026, 10:51
Руководство стало главным источником стресса на работе для жителей Самарской области
Сразу за лидером рейтинга расположилось общее ощущение нестабильности и непредсказуемости — его причиной стресса назвали 33% опрошенных. Общество
218
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
253
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
579
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
1168
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
645
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
793
Весь список