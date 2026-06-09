Жители Приволжья назвали сумму, достаточную для обучения сотрудника

Эксперты Авито Рекламы и Авито Работы провели опрос среди более 7 000 жителей России*, чтобы узнать, как работающие жители Приволжского федерального округа относятся к обучению за счёт работодателя. Каждому четвертому (25%) работодатель полностью или частично оплачивал обучение за последний год. В среднем на обучение, по мнению респондентов, достаточно выделять около 36 тысяч рублей в год.

Работодатель оплачивал обучение каждому четвёртому работающему респонденту (25%): полностью — 18%, частично — 7%. Ещё 23% сообщили, что такая возможность в компании есть, но за последний год они ею не воспользовались. При этом у 42% опрошенных работодатель не оплачивает обучение в принципе.

Самый востребованный формат обучения за счёт работодателя — онлайн-курсы: их выбрали 28% опрошенных. Корпоративные программы внутри компании и наставничество предпочли по 16%, индивидуальные занятия с экспертом — 14%.

Интересно, что онлайн-курсы заметно чаще выбирают женщины — 32% против 22% мужчин. Мужчины значительно чаще отмечают наставничество внутри компании — 19% против 12% у женщин.

Какой формат обучения за счёт работодателя вы бы выбрали в первую очередь?

Главная цель обучения для большинства опрошенных — повысить квалификацию в текущей профессии (43%). Освоить новые рабочие инструменты хотят 28%, получить навыки для карьерного роста — 26%. Сертификат или документ об обучении важен для 21% респондентов. Развить навыки работы с ИИ и цифровыми инструментами готовы 18% опрошенных.

По оценке трудоустроенных респондентов, для заметного профессионального роста сотруднику на обучение достаточно в среднем 35 575 рублей в год. Чаще всего называли диапазон от 10 001 до 30 000 рублей — так ответили 30% опрошенных. Суммы от 30 001 до 50 000 рублей считают достаточными 27%, до 10 000 рублей — 22%, от 50 001 до 100 000 рублей — 16%. Более 100 000 рублей в год назвали достаточными 6% респондентов.

Какую сумму на обучение одного сотрудника в год вы считаете достаточной для заметного профессионального роста?

Онлайн-реклама влияет на выбор курса, тренинга или наставника у 40% работающих респондентов: для 13% она один из главных факторов, для 27% — вспомогательный. Ещё 25% иногда обращают на неё внимание.

