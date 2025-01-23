Специалисты Чапаевской больницы провели более 5000 исследований на новом рентген - аппарате

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В Чапаевской центральной городской больнице работает современный ренген-аппарат, который поставлен в 2024 году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ежедневно на новом оборудовании обследования с минимальной лучевой нагрузкой на организм проходят около 30 человек. За полгода работы выполнено более 5000 исследований.

Цифровой аппарат обеспечивает высокую точность и изображения. Результаты исследований хранятся в информационной системе, что позволяет провести телемедицинские консультации с коллегами из областных медучреждений.

«Новое оборудование установлено в непосредственной близости к приёмному отделению круглосуточного стационара. Специалисты имеют возможность обследовать пациентов с травмами и другими экстренными состояниями, а также при необходимости в плановом порядке. Кроме того, рядом установлен КТ-аппарат. Современное диагностическое оборудование позволяет сократить время от диагностирования заболевания до момента оказания пациенту квалифицированной медицинской помощи», - подчеркивает главный врач больницы Николай Юрицин.

Национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, завершился в 2024 году. С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках него в 2025 году в учреждения региона планируется поставка свыше 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО