Специалисты Большечерниговской больницы провели более 600 исследований на новом маммографе

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Современный маммограф был поставлен в Большечерниговскую центральную районную больницу благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который завершился в 2024 году. С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжится в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Новое оборудование размещено в диагностическом отделении больницы. За полгода работы нового аппарата обследования прошли более 600 пациенток в рамках диспансеризации и периодических медицинских осмотров, либо по направлению врача-гинеколога.

«Маммографические исследования позволяют проводить своевременную диагностику и выявлять заболевания на ранней стадии. Современный аппарат преобладает высокой функциональностью, что позволяет получать рентгеновские снимки с более высокой точностью и выявлять минимальные изменения структуры тканей. Кроме того, жители района смогут проходить все виды скрининговых и диагностических обследований молочной железы рядом с домом, что позволит осмотреть как можно больше пациентов», - рассказала главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники, среди которых 5 маммографов.

Фото: минздрав СО