Специалисты больницы Ерошевского провели обследование пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом

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В офтальмоэндокринологическом отделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т. И. Ерошевского прошел «День открытых дверей». Специалисты провели обследование пациентов Самарской больницы №6, у которых впервые выявлен сахарный диабет. Цель мероприятия - выявление изменений на глазном дне.



"Отсутствие лечения сахарного диабета и пренебрежение регулярными офтальмологическими осмотрами могут привести к неблагоприятным последствиям, в том числе к необратимой слепоте. Поэтому пациентам с данным заболеванием необходимо проходить комплексное обследование", - рассказала главный врач больницы им. Ерошевского Ольга Павлова.



Пациенты офтальмоэндокринологического отделения проходят стандартное обследование, которое включает: осмотр глазного дна, измерение внутриглазного давления, проверку остроты зрения с коррекцией и расширение зрачка. После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.



«Меня пригласили из поликлиники по месту жительства пройти обследование в офтальмологической больнице имени им. Т.И. Ерошевского. После проверки сетчатки глаза врачи подтвердили, что у меня все в порядке. Я получила необходимую помощь и ответы на все свои вопросы», - поделилась пациент Кавсария Гиматдинова.



По итогам двух дней проведения скрининга у большинства пациентов не было обнаружено осложнений диабетического характера со стороны сетчатки глаза.



Напомним, для оказания специализированной амбулаторной офтальмологической помощи больным с сахарным диабетом с 2012 года в офтальмологической больнице имени Т.И. Ерошевского открыто офтальмоэндокринологическое отделение. Оно специализируется на диагностике, определении тактики ведения и лазерном лечении диабетической ретинопатии с последующим динамическим наблюдением пациента. За время работы отделения было осмотрено более 120 000 пациентов с сахарным диабетом и проведено более 50 000 лазерных вмешательств.

Фото: минздрав СО