Поезд между Казанью и Самарой может пойти с остановкой в Ульяновске

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских объявил о планах запуска скоростного железнодорожного маршрута между Казанью и Самарой с остановкой в Ульяновске. Проект находится на стадии проработки.

По информации главы региона, маршрут рассчитан на перевозку около полумиллиона пассажиров в год. Изначально предполагалось, что поезд будет следовать по кольцевому маршруту через Димитровград и Тольятти.

Проект был анонсирован в начале 2026 года. Конкретные сроки реализации инфраструктурного проекта пока не определены, пишет ПроГородСамара.