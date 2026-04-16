Волга у Самары поднялась до 31 м, это выше уровня прошлого года на 3 метра

Уровень воды в Волге возле Самары на 10:00 15 апреля поднялся до 31,42 метров Балтийской системы высот (мБС). Об этом сообщил в своем мессенджере Иван Носков.

Этот показатель уже превысил уровень прошлого года на 3 м. Мониторинг участков, где возможны подтопления, проводят каждые пять часов. Вдоль 12 подъездных дорог, находящихся в зоне риска, установлены контрольные вешки.

«Городские службы на случай необходимости приготовили первую партию мешков с песком для укрепления береговых линий в жилых зонах Красноглинского, Железнодорожного и Куйбышевского районов», — написал глава города.



Ранее, 11 апреля, Жигулёвская ГЭС начала контролируемый сброс — плотина частично открыта для регулирования уровня воды в Волге. В Тольятти, на полуострове Копылово, уже подтоплены несколько дачных участков, пишет Самара-АиФ.

13 апреля в Самаре введён режим повышенной готовности в связи с началом острой фазы половодья. 14 апреля городские пляжи уже скрылись под волнами. «Подтоплений дорог и жилых построек за последние сутки не зафиксировано», — сообщил Иван Носков.