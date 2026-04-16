Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди соискателей Самарской области и выяснили, как внедрение ИИ в рабочие процессы повлияло на деятельность их компании.

Работники в Самарской области только начинают открывать для себя преимущества ИИ, отмечая, что он не заменяет человека, а помогает ему стать эффективнее. 7% респондентов уже зафиксировали рост конкурентоспособности своего бизнеса благодаря технологиям. Еще 10% заявили о появлении новых, более интересных задач и ролей.

В возрастном разрезе позитивные изменения чаще всего видит молодежь: в группе 18–24 года каждый шестой (17%) отмечает рост эффективности, а 15% — трансформацию своего функционала в сторону появления более интересных задач.

В целом по стране региональными лидерами по увеличению продуктивности за счет искусственного интеллекта стали респонденты в Нижегородской области (22%), Воронежской области (19%) и в Пермском крае (16%). Новые задачи и роли благодаря ИИ чаще всего появляются у жителей Воронежской, Новосибирской областей и Москвы (по 15%).

В профессиональных категориях наиболее заметное влияние ИИ фиксируется в сферах, где высока доля интеллектуального и креативного труда. Абсолютный лидер — маркетинг, реклама и PR: 40% специалистов заявили о росте эффективности, а у 31% появились новые роли. В ИТ-секторе 25% говорят о повышении конкурентоспособности, 19% получили новые задачи, в профсфере «Управление персоналом, тренинги» у 31% опрошенных благодаря ИИ появились новые роли, а 18% стали работать эффективнее.

«Искусственный интеллект перестаёт быть чем-то абстрактным — всё больше компаний внедряют технологии машинного обучения для автоматизации операционных задач. В результате у сотрудников остаётся больше пространства для аналитической и креативной работы. Мы видим, что именно в интеллектуальных профессиях искусственный интеллект становится не заменой, а партнёром человека, помогающим ему расти профессионально и открывать новые карьерные траектории», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проводился с 22.01 по 24.01.2026 среди 3 059 российских соискателей, в том числе из Самарской области