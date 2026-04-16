Минздрав изменил условия формирования больничных

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя. Это дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.

Также теперь получать листок нетрудоспособности смогут и самозанятые.