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Современная стресс-система помогает проводить диагностику нарушений в работе сердца жителям Нефтегорского района

10 июня 2024 12:26
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Современная стресс-система помогает проводить диагностику нарушений в работе сердца жителям Нефтегорского района

Стресс-система с велоэргометром поступила в Нефтегорскую центральную районную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование предназначено для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Аппарат размещен в кабинете функциональной диагностики. Это велотренажёр со стойкой и специальными датчиками. Во время процедуры пациент крутит педали велоэргометра, а система регистрирует показатели - электрокардиограмма, артериальное давление и пульс. Во время проведения исследования непрерывно ведётся запись электрокардиограммы.

«Стресс-система обеспечивает всесторонний функциональный анализ работы сердца, легких, системы кровообращения и обмена веществ. С помощью этого исследования можно выявить заболевания, которые не всегда определяются традиционной кардиограммой, например, скрытую коронарную недостаточность и нарушения сердечного ритма. И мы рады, что такой комплекс экспертного класса есть теперь в нашей больнице и он доступен для наших пациентов», - рассказала главный врач больницы Наталья Мухортова.

✅Оборудование помогает на ранних сроках выявить сердечно-сосудистую патологию. С помощью новой стресс-тест системы с момента ввода в эксплуатацию выполнено 16 исследований. Направление на данный вид обследования выписывает врач-кардиолог.

❗Врачи напоминают, для раннего выявления заболеваний сердца и сосудов необходимо регулярно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.
Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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Здравоохранение
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