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Состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области

12 апреля 2023 16:44
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Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины.

Состоялось заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Самарской области. Члены совета обсудили вопросы подготовки молодых специалистов для учреждений здравоохранения и информатизации медицины.

Председатель Общественного совета Сергей Измалков отметил, что совет организован при министерстве 10 лет назад и все эти годы представители общественности участвуют в обсуждении и реализации значимых тем и проектов в здравоохранении региона.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин рассказал об организации приема студентов на целевое обучение.

«В настоящее время в рамках целевых договоров проходят обучение по программам бакалавриата и специалитета более 1460 человек, по программам ординатуры – более 570 человек. В 2022 году количество поступивших на обучение в рамках квот целевого приема по программам специалитета увеличилось на 35 % по сравнению с 2019 годом. В целях восполнения кадровых ресурсов медицинских учреждений региона на протяжении нескольких лет прием граждан на целевое обучение по программам специалитета и бакалавриата за счет средств федерального бюджета организован для территорий, где обеспеченность населения врачами ниже, чем в целом по Самарской области – г.о. Тольятти, городов с населением менее 500 тысяч человек и сельские территории», - рассказал Денис Бутолин.

Целевым договором предусмотрено предоставление студенту мер поддержки и работа молодого специалиста в учреждении в Самарской области не менее 3 лет после окончания обучения.

Как отметил замминистра, в настоящее время в двух районах Самары наблюдается рост потребности в специалистах с высшим медицинским образованием - Куйбышевский и Красноглинский районы. Это связано со значительным увеличением численности прикрепленного населения новых микрорайонов. Ранее не проводилось целевое обучение по программам специалитета для территории городского округа Самара. С представителями общественности обсудили возможность включения отдельных территорий областной столицы в эту программу. Впервые будет предусмотрено заключение договоров на целевое обучение в рамках квот целевого приема по программам специалитета для трудоустройства в отделения больницы № 7 (для отделений в п.Прибрежный, п.Береза и п.Мехзавод) и больницы № 10 ( отделения в п.Рубёжный, пос.Водников и пос.113 км).

Заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев проинформировал членов Общественного совета о проведении тестирования качества предоставления услуг в учреждениях здравоохранения Самарской области в рамках цифровой зрелости субъекта.

«В регионе создана рабочая группа по анализу качества предоставления услуг в учреждениях здравоохранения Самарской области в рамках цифровой зрелости субъекта. В нее вошли представители министерства здравоохранения, департамента информационных технологий и связи Самарской области, Центра управления регионом Самарской области, Самарского государственного медицинского университета, Общественного совета при министерстве и общественного движения «Волонтёры-медики». Мы совместно разработали дорожную карту для проведения тестирования и анкеты, силами волонтёров-медиков выборочно опросили потребителей информационных технологий - медицинских работников и пациентов», - отметил Павел Золотарев.

Замминистра рассказал о предварительных итогах проведенного исследования и обсудил с членами совета особенности внедрения информационных технологий в работу медицинских учреждений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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