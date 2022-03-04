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Служба неотложной помощи Сызрани оказала помощь около 1000 пациентам с начала года

4 марта 2022 22:20
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С ноября службы неотложки для больных COVID-19 Самарской области  отработали более 4500  вызовов.

Бригады специальной службы неотложной помощи были созданы на Сызранской станции  скорой медицинской помощи. С начала 2022 года служба оказала помощь около 1000 пациентам.

Для работы  городские станции скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани получили 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.

Пять новых автомобилей в январе 2022 года пополнили специальную службу Сызрани. Главный врач Сызранской станции скорой медицинской помощи Азиз Урунходжаев отметил, что это существенно разгрузило экстренную медицинскую службу и неотложную медицинскую помощь  поликлиник. «Мы создали отделение неотложной помощи в составе Сызранской станции скорой помощи. Сейчас оно полностью укомплектовано медицинскими работниками, водителями в соответствии со штатным расписанием. В период кратного увеличения пациентов с новой коронавирусной инфекцией нас очень выручила работа этого отделения и специальных бригад по медицинской эвакуации жителей с COVID-19, — рассказал Азиз Урунходжаев. – Кроме того, новая служба  позволила сократить опасность инфицирования вирусом здоровых граждан. Отлично зарекомендовали себя и новые автомобили, которые доезжают до пациентов в любую погоду, оперативно осуществляют доставку пациентов на обследования, доставляют  их в стационары».

«Все бригады, которые заняты перевозкой больных с COVID-19, хорошо укомплектованы, а наличие двух кислородных баллонов и специального чемодана с медикаментами и аппаратурой для экстренной помощи поможет прямо в автомобиле оказать срочную помощь пациенту при необходимости»,  — отметил заведующий отделением неотложной помощи Сызранской станции  Владислав Левашин.

На пике пандемии каждая медицинская бригада отделения обслуживала от 20  до 35 вызовов в сутки. В последнее время ситуация меняется и сейчас бригады выезжают по вызовам 10-15 раз в сутки.

С ноября службы неотложки для больных COVID-19 Самарской области  отработали более 4500  вызовов.

 

Фото:   syzran-small.ru

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Здравоохранение
С ноября службы неотложки для больных COVID-19 Самарской области  отработали более 4500  вызовов.
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Служба неотложной помощи Сызрани оказала помощь около 1000 пациентам с начала года
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