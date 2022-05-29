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Случаев острого гепатита неизвестной этиологии в России не выявлено, риск его завоза в страну минимальный. Вместе с тем, принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить проникновения инфекции на российскую территорию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, с большинством стран, где выявлены случаи заболевания неизвестным гепатитом, авиасообщение ограниченно, поэтому риск завоза оценивается как минимальный.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 33 странах пяти регионов зарегистрировано 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. При этом девять человек умерли, а в 38 случаях потребовалась трансплантация печени, передает Радио Маяк.