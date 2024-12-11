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СамГМУ выбрал партнера для дистрибуции в России расходных материалов для микробиологического анализа

11 декабря 2024 12:49
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СамГМУ выбрал партнера для дистрибуции в России расходных материалов для микробиологического анализа

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Хелена РУС», которая станет официальным дистрибьютором разработанных в СамГМУ матричных соединений. Эти импортозамещающие расходные материалы предназначены для высокоточного анализа микробиологических образцов в клинико-диагностических лабораториях. С их помощью можно узнать тип микробиоты в биологическом образце – это необходимо для выбора оптимальной стратегии лечения и назначения антибиотикотерапии. 

СамГМУ выступит площадкой по производству расходных материалов. Производственная база университета обладает необходимыми мощностями для полного обеспечения потребностей российских лабораторий в матричных соединениях в рамках стратегии импортозамещения. Разработка университета демонстрирует чистоту продукта на уровне не менее 99,9%, что соответствует самым высоким международным стандартам.

«Мы уверены в плодотворности и успехе сотрудничества с такими надежными и стабильными партнерами, как «Хелена РУС», и надеемся, что новые материалы будут способствовать развитию отечественных лабораторий и повышению доступности качественных расходных материалов для микробиологического анализа», – отметил руководитель лаборатории новых материалов Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ Андрей Соколов.

Директор по развитию  «Хелена РУС» Петр Костин рассказал, что партнерство СамГМУ с компанией включает не только дистрибуцию, но и процесс государственной регистрации продукции. «Хелена РУС» имеет значительный опыт в сфере клинической диагностики, и ранее, с 2015 года, была эксклюзивным дистрибьютором аналогичных немецких расходных материалов, обслуживая более 150 лабораторий в России.

Совместная работа СамГМУ и «Хелена РУС» позволит укрепить позиции отечественных разработок в области клинической диагностики, что станет важным вкладом в формирование технологического суверенитета.

Проект по разработке матричных соединений реализован в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).

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