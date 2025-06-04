СамГМУ вошел в топ-5 медицинских вузов России по версии рейтинга RUR 2025

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) вошел в топ-5 медицинских вузов страны по версии рейтинга мировых университетов Round University Ranking (RUR) 2025. https://roundranking.com/ranking/index.html?year=2025&dimns=O&srt=rf&loc=&shw=10&1748952543443

Среди всех вузов России СамГМУ занял 28 место, а среди всех университетов мира - 730. Всего в этом году в рейтинг вошли 1237 ведущих вузов мира, Россию представляет 121 университет. По сравнению с 2024 годом СамГМУ значительно улучшил свои позиции в рейтинге: тогда университет оказался на 1031 месте среди всех вузов мира.

Университеты в рейтинге RUR оцениваются по 20 индикаторам, распределенным по четырем направлениям деятельности: «образование» (коэффициент – 40%), «исследования» (40%), «финансовая устойчивость» (10%), «интернационализация» (10%). В каждое направление входит по пять индикаторов, обладающих одинаковым весовым коэффициентом внутри своей группы.

Наилучших показателей СамГМУ достиг по направлению «образование» и вошел в бронзовую лигу, расположившись на 311 месте среди всех университетов мира.