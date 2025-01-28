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СамГМУ посетила директор по медицинским вопросам фонда «Круг добра»

28 января 2025 12:45
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СамГМУ посетила директор по медицинским вопросам фонда «Круг добра»

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России посетила директор по медицинским вопросам фонда «Круг добра» Валерия Богданова. Она побывала в Центре серийного производства СамГМУ, где ознакомилась с его возможностями и технологией производства уникальных для страны неинвазивных раздвижных эндопротезов. В них предусмотрена возможность изменять длину на 10–15 см простым воздействием магнитного поля без повторной операции.

Раздвижные эндопротезы применяются в детской ортопедии и «растут» вместе с ребенком. Раньше такие импланты производили только зарубежные компании, которые ушли с российского рынка. Эндопротезы СамГМУ полностью заменяют импортные аналоги. Специалисты университета разработали всю конструкцию эндопротеза, в том числе магнитный редуктор, который раскручивается внешним магнитным полем и раздвигает штифт внутри протеза. Благодаря этому происходит телескопическое увеличение длины компонента эндопротеза. Это позволяет избежать повторных операций.

«Наш визит связан с тем, что в Центре серийного производства СамГМУ производятся уникальные для нашей страны эндопротезы, – рассказала Валерия Богданова. – Эндопротезы раздвигаются неинвазивно, что, конечно, очень важно для детей, когда можно избежать дополнительной операции и облегчить качество жизни после хирургического вмешательства. В настоящий момент фонд уже работает с подобными технологиями, но это протезы иностранного производства. Поэтому в текущих условиях для нас очень важно иметь технологии импортозамещения, которые позволяют нам поддерживать суверенитет страны и быть уверенными в завтрашнем дне, зная, что мы не столкнемся с ситуацией, когда протезы для нас станут недоступны. Мы очень благодарны ученым, инженерам и всем людям, которые заинтересованы в этом, которые позволяют нам уверенно смотреть в завтрашний день и создают проекты, которыми мы гордимся. Впечатления от увиденного положительные, очень большое производство, очень интересные технологии и решения. Мы понимаем, что сюда вложены очень большие ресурсы и что здесь работают сотрудники с уникальными компетенциями. Надеемся, что производство будет увеличиваться, процветать и позволит давать все больше возможностей нашим маленьким пациентам».

Операции с уникальными раздвижными неинвазивными эндопротезами производства СамГМУ начали выполнять детям в России в конце 2024 года, после отработки технологии с взрослыми пациентами. Операции прошли в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Проект создания и внедрения в клиническую практику отечественного раздвижного протеза с магнитным механизмом курирует лично министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Фото: СамГМУ

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